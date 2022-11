Sudeste do Louisiana prepara-se para mais uma grande tempestade. Evacuação obrigatória em algumas áreas

“Toda a costa do Louisiana está em perigo”, alertou esta quinta-feira o governador deste estado norte-americano. Com as memórias do Katrina impossíveis de esquecer - passaram 14 anos deste esse desastre -, as autoridades não querem correr riscos e autorizaram a evacuação de toda a zona do sudeste em preparação para aquele que pode vir a tornar-se uma das mais graves tempestades a atingir o Louisiana em vários anos.

“Vai decerto ser uma demonstração muito forte do clima”, disse o governador John Bel Edwards, esta quinta-feira. Já foi declarado o estado de emergência em Nova Orleães, Jefferson, St. Bernard, Plaquemines e St. Charles. Em Jefferson e Plaquemines as autoridades estão a obrigar as pessoas a deixar as suas casas por áreas mais seguras, mais longe de cursos de água.

O possível regresso de um furacão à cidade de Nova Orleães este fim-de-semana, originário da tempestade tropical Barry, motivou as autoridades a agir e a evacuação já está em curso. Até porque as condições climatéricas também já são graves. Na quarta-feira acumularam-se nas ruas 20 centímetros de água da chuva em apenas três horas e já esta quinta-feira, o vento extremamente forte fazia adivinhar o pior. Os meteorologistas previam já na quarta-feira que o nível das águas do Mississipi pudessem subir seis metros, um perigo para um rio que já há vários meses corre com excedente de caudal devido às chuvas fortes.

O problema com esta tempestade pode mesmo ser a subida abrupta do nível das águas, e não tanto o vento, que vai ser forte mas não deve ultrapassar os 70 km/h. “Não tomem esta tempestade como algo leve. Sabemos muito bem que no Louisiana intensidade relativamente baixa não quer dizer que o impacto também seja contido”, acrescentou ainda o governador em conferência de imprensa.