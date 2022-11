Sánchez ofereceu pastas da Juventude e Comércio e presidência do Congresso ao Podemos, diz “El Mundo”

O primeiro-ministro de Espanha e secretário-geral do PSOE, Pedro Sánchez, chegou a oferecer ao Unidas Podemos as pastas da Juventude e do Comércio e a presidência do Congresso nas negociações com o líder deste partido, Pablo Iglesias, para a formação de um Governo. A revelação é feita esta quinta-feira pelo jornal espanhol “El Mundo”.

Os socialistas negam que a oferta alguma vez tenha existido e afirmam que Iglesias pediu para ser vice-primeiro-ministro, algo que o Podemos desmente. Os líderes dos dois partidos estão desde as eleições de 28 de abril a tentar fazer um arranjo governamental que viabilize a investidura de Sánchez, numa sessão parlamentar que se realiza a partir do dia 22. No entanto, após cinco reuniões – a última das quais esta terça-feira –, não houve acordo e o cenário de uma repetição do ato eleitoral em novembro ganha cada vez mais força.

Segundo o “El Mundo”, os pressupostos mudaram após as eleições autonómicas e municipais de maio, em que o Podemos sofreu uma queda, e com a divulgação de sondagens que mostram o PSOE a subir em caso de novas eleições. O partido de Iglesias responsabiliza o chefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, pela mudança no paradigma negocial. De acordo com o Podemos, Redondo terá imposto o “taticismo” e “propostas grandiloquentes” para bloquear um entendimento.

“É verdade que no final tudo se sabe”, afirmou Iglesias

Numa entrevista recente à estação de televisão Telecinco, Iglesias, questionado sobre a oferta de ministérios, começou por dizer: “Não posso falar porque seria uma falta de respeito relativamente às conversações que tenho na Moncloa com Pedro Sánchez.” Contudo, acabou por acrescentar: “É verdade que no final tudo se sabe e creio que é evidente o otimismo com que saímos da primeira reunião após as eleições gerais.”

Depois do encontro inaugural, Iglesias afirmou partilhar “a necessidade de entendimento entre forças progressistas para o futuro de Espanha”, sublinhando que “a vontade é positiva” e que ele e Sánchez haviam “concordado em concordar”.

Sánchez manteria o controlo sobre todo o Executivo

A alegada oferta do primeiro-ministro consistiria em duas pastas recém-criadas que não afetariam a estrutura principal do atual Governo. Sánchez ter-se-á certificado de que manteria o controlo sobre todas as áreas e que teria todo o Executivo sob a sua alçada, ao mesmo tempo que satisfaria a vontade de Iglesias de cogovernar, uma intenção manifestada desde a campanha para as legislativas.

A menos de duas semanas da data de arranque do processo de investidura, o Podemos ainda acredita num acordo. “Depois da tempestade vem a bonança”, disse esta quarta-feira Irene Montero, a número dois do partido. Na véspera, o próprio Iglesias saíra do encontro a declarar que “Espanha precisa de um Governo de coligação de esquerdas” e que esperava “convencer o PSOE a flexibilizar a sua posição. “O entendimento de que o Governo tem de ser de partido único vai numa direção contrária à que os cidadãos votaram”, acrescentou.

Votos do Podemos são imprescindíveis à recondução

A pedra na engrenagem das negociações continua a ser a presença do Podemos no elenco governativo: Iglesias exige que ele ou outros membros do seu partido ocupem cargos ministeriais mas Sánchez tem rejeitado essa hipótese. Na semana passada, o primeiro-ministro assumiu estar aberto à possibilidade de o Podemos designar ministros independentes “de reconhecido prestígio”, mesmo que próximos do partido. Mas Iglesias continua a forçar a entrada num futuro Executivo.

Os votos do Podemos são imprescindíveis à recondução de Sánchez como chefe do Governo, depois de todos os partidos da direita terem confirmado que votarão contra. A soma dos deputados do PSOE e do Podemos fica uma dezena de votos aquém da maioria absoluta, que é necessária para que Sánchez seja investido à primeira volta no Parlamento. No entanto, mesmo apoiado pelo Podemos, Sánchez terá de negociar o apoio de outros partidos ou, no limite, a abstenção destes numa segunda volta, quando apenas precisar da maioria dos votos expressos.