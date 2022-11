Putin diz que as turbinas eólicas estão a matar os pássaros

O presidente russo Vladimir Putin está preocupado com a morte dos pássaros. Pelo menos é o que se conclui do que disse numa conferência internacional sobre manufatura em Yekaterinburg, na Rússia: "A geração (de energia) por meio do vento é bom, mas estão os pássaros a ser levados em conta neste caso? Quantos pássaros estão a morrer?".

Além dos pássaros, Putin também se mostrou preocupado com as minhocas, a quem a vibração das turbinas faz emergir do solo, segundo Putin. "Isto não é uma piada", explicou.

A rubrica "Reality Check", da BBC, foi examinar as afirmações e concluiu que, embora de facto as turbinas eólicas matem pássaros (por colisões e de outras formas) segundo os estudos disponíveis - nem todos muito recentes, mas em geral concordantes - o número de mortes de pássaros é bastante superior para as fábricas de eletricidade que usam carvão. Isto quer em termos absolutos quer relativos - isto é, vendo a relação entre a eletricidade produzida e as referidas mortes.

A preocupação de Putin, na realidade, terá a ver com a importância dos combustíveis fósseis na economia russa. Quase metade do orçamento nacional, e quase 70 por cento das exportações, provêm destas fontes.

Quanto àqueles que são de facto os maiores assassinos de pássaros, não há qualquer dúvida, nem a menor novidade. Chamam-se gatos.