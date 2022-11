New Jersey aprova lei para limitar tempo que reclusos passam na solitária, propícia a atos de “autoflagelação e suicídio”

O Estado norte-americano de New Jersey aprovou uma lei para limitar o tempo que os reclusos passam na “solitária”, nas prisões, num máximo de 20 dias consecutivos ou 30 ao longo de dois meses, sem ser seguidos.

A nova legislação, aprovada pelo governador democrata Phil Murphy, também introduz restrições à prática do regime de isolamento em “populações vulneráveis”, o que inclui pessoas com menos de 21 ou com mais de 65 anos, e em reclusos com doenças físicas ou mentais, doentes, mulheres grávidas e homossexuais. O organismo estatal responsável pelo sistema prisional e pelas detenções nas prisões fica também obrigado a apresentar informações detalhadas sobre os reclusos mantidos em isolamento, ou na “solitária”, como vulgarmente se designa essa prática.

Não é a primeira vez que se tenta impor restrições ao isolamento nas prisões do Estado de New Jersey, conforme lembra o site “Vox” — em 2016, foi apresentada uma proposta semelhante que haveria, contudo, de ser vetada pelo antigo governador republicano Chris Christie. Um estudo realizado por um grupo de estudantes da Universidade de Princeton revelou que as prisões do referido estado recorrem a estas celas isoladas para “disciplinar reclusos” e que, em dezembro de 2015, 92% do total de reclusos isolados (1,015) encontravam-se nestas condições, em “unidades segregadas”, há 30 dias ou mais.

Efeitos negativos do isolamento são muitos e muitas vezes irreversíveis

É uma prática generalizada no país, na verdade. Um estudo realizado em 2018 pelo Arthur Liman Center for Public Interest Law, da Escola de Direito de Yale, concluiu que todos os dias há pelo menos 61 mil reclusos em isolamento nas prisões norte-americanas. Os efeitos negativos são muitos, e muitas vezes irreversíveis, de acordo com a investigação que tem sido feita sobre o assunto. Se o isolamento causa depressão e distúrbios de humor, o isolamento social crónico está associado a alterações estruturais no cérebro.

Citada pelo “Vox”, a neurocientista Elena Blanco-Suarez explica que o hipocampo, estrutura localizada nos lobos temporais que controla a aprendizagem, memória e “consciência espacial”, “diminui de tamanho”. “Ao mesmo tempo, a amígdala, mediadora de emoções como o medo e a ansiedade, torna-se mais ativa”, podendo “o isolamento social, se mantido por um longo período de tempo, levar a uma diminuição da produção de neurónios”.

Solitária propícia a autoflagelação e suicídio

O “Vox” publicou, aliás, em abril de 2019, uma investigação sobre o tema, em que é citado um estudo de 2014 sobre as prisões de Nova Iorque, que concluiu que, embora apenas 7% dos reclusos se encontrassem em isolamento, quase metade dos atos de autoflagelação tinham sido cometidos por esses mesmos reclusos. “O desespero das pessoas na solitária pode levar a colapsos psicológicos, autoflagelação e suicídio”, refere a investigação, citando outros estudos que mostram que um quarto ou mais dos suicídios corresponde a reclusos submetidos a esta prática.

Outros estados norte-americanos também já tentaram reduzir o tempo dos reclusos em isolamento ou impor outras restrições, embora o caso de New Jersey seja, na ótica de quem não concorda com a existência destas unidades nas prisões, o mais bem-sucedido. A 14 de junho deste ano, o governador democrata de Minnesota, Tim Walz, aprovou uma lei que obriga a fazer testes psicológicos aos reclusos antes de eles serem isolados e avaliações diárias àqueles que se encontram nessas condições.

A nova legislação aprovada por Tim Walz proíbe também a libertação de prisioneiros que tenham acabado de sair da solitária, por dificultar a sua transição para a vida em sociedade. Embora não tenham sido ainda impostas limitações no que diz respeito ao período de isolamento, os serviços prisionais ficam obrigados a reavaliar todos os casos de reclusos isolados por mais de quatro meses, devendo também ser notificados a respeito de isolamentos superiores a 30 dias.