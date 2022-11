Morreu Vicent Lambert, o enfermeiro que estava há 11 anos em estado vegetativo em França

O francês Vincent Lambert, que se encontrava há 11 anos em morte cerebral e cujo caso levou à discussão da morte digna em França, morreu esta quinta-feira no hospital de Reims, onde se encontrava internado.

A notícia foi anunciada pelo sobrinho François Lambert, nove dias depois de a unidade hospitalar ter anunciado que iria desligar as máquinas que mantinham vivo o tetraplégico. “Vincent faleceu às 8h24 (9h24) da manhã no hospital Sébastopol de Reims”, declarou François Lambert, citado pelos media franceses.

O protocolo médico – que foi colocado em prática após uma decisão judicial – previa “uma cessação dos tratamentos e a administração de uma sedação profunda e contínua”.

Vincent Lambert, enfermeiro de um hospital psiquiátrico, de 42 anos, ficou tetraplégico na sequência de um acidente de viação em 2008. Poucos anos depois, os médicos disseram que não havia hipótese de Vincent recuperar, levando a mulher Rachel Lambert a defender que desligassem as máquinas ao marido, uma vez que este sempre se manifestou contra qualquer forma artificial de continuidade de vida.

No entanto, os pais do enfermeiro francês são católicos e defenderam quase até ao fim que não se interrompesse o suporte de vida do filho, interpondo vários processos judiciais nesse sentido. Só na segunda-feira é que os pais de Vincent anunciaram que não iriam interpor mais recursos, embora acusassem o hospital e a mulher de estarem a levar a cabo o “assassinato” do filho.

Na terça-feira, dezenas de pessoas concentraram-se em frente ao hospital Sebastobol, em Reims, protestando contra a decisão anunciada pela administração de desligar as máquinas ao enfermeiro. A batalha judicial que durou quase uma década chegou a ser levada mesmo ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.