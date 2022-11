Líder da extrema-direita inglesa condenado a nove meses de prisão

O fundador da Liga da Defesa Inglesa Tommy Robinson foi condenado esta quinta-feira a nove meses de prisão por ter filmado um julgamento com gangues em Londres e ter transmitido-o em direto no Facebook.

No segundo dia de audiência, a juíza Victoria Sharp considerou que o fundador do movimento de extrema-direita britânico desrespeitou o tribunal londrino, sublinhando que “a sentença de nove meses de prisão inclui seis meses por filmagens no tribunal Leeds Crown no ano passado e três meses por um incidente em Canterbury no ano anterior.”

Segundo a magistrada esta decisão visa também alertar para a necessidade de se controlar as publicações nas redes sociais. “Esta ação prejudicou os procedimentos legais e tem consequências, por isso apelo a todos para pensarem bem antes de publicarem nas redes sociais de forma a não causarem desacatos em tribunal”, acrescentou.

Tommy Robinson, de 36 anos, chegou atrasado esta quinta-feira à audiência após ter falado primeiro com alguns apoiantes que se encontravam à porta do tribunal. No exterior encontravam-se dezenas de simpatizantes de movimentos de extrema-direita, o que obrigou ao reforço da segurança no local.

No passado dia 7 de junho, Tommy Robinson foi filmado a agredir um adepto antes do jogo entre Inglaterra e Holanda, perto do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

O líder do movimento de extrema-direita apelou esta semana ao Presidente norte-americano para lhe conceder asilo, alegando que poderia morrer na prisão. Mas Tommy Robinson não obteve resposta por parte de Donald Trump.