Candidato a governador do Mississipi só deixa uma jornalista seguir a sua campanha se ela estiver acompanhada de um colega homem

O republicano que quer tornar-se governador do estado do Mississippi recusou-se a deixar uma jornalista acompanhá-lo na sua carrinha de campanha - a menos que ela se faça acompanhar de um outro repórter, um homem. Larrison Campbell, com 40 anos, perguntou a Robert Foster se seria possível acompanhá-lo, e a sua proposta, apesar de já o ter entrevistado outras vezes, foi negada com base no género.

Instado a defender-se, Foster disse que estava a agir por “precaução” e que não queria “qualquer suspeita sobre o seu casamento”, acrescentando: “Na minha carrinha, observam-se as minhas regras”. A CNN decidiu então chamar os dois para uma entrevista à distância, na qual Foster confirmou que tinha impedido a repórter do "Mississippi Today" de o acompanhar, citando a sua religião e a sua fé como sustento da decisão.

Segundo o candidato, de 36 anos, antes de decidir concorrer a este cargo fez uma promessa à mulher de que nunca estaria sozinho com outra mulher. Mike Pence, vice-presidente dos Estados Unidos, também já disse que nunca janta sozinho com outra mulher, só com a dele. E Billy Graham, famoso católico evangelista, tinha a mesma posição.

A repórter já disse que esta decisão não passa de “sexismo” até porque quando ela pediu a Foster que providenciasse um homem para os acompanhar, Foster respondeu que tem uma equipa demasiado pequena para isso.

Logo após os escândalos que lançaram o movimento contra o assédio #MeToo, Foster disse que os homens estavam a ser "atacados permanentemente” e admitiu que queria evitar uma situação potencialmente perigosa: “Eu não vou colocar-me numa situação com uma mulher que ela possa utilizar para fazer acusações contra mim”.