Barragem rebenta na região de Salvador da Baía. Cidade de Pedro Alexandre decreta estado de calamidade

Uma barragem na localidade de Quati, localizada a cerca de 430 quilómetros de Salvador da Baía, no Brasil, rompeu-se esta quinta-feira, devido às fortes chuvas que há cinco dias caem na região. As cidades de Pedro Alexandre, onde se situa a barragem, e a de Coronel João Sá, a cerca de 45 quilómetros, são as mais afetadas. Algumas pessoas já foram retiradas das suas casas, mas os socorristas não conseguiram chegar a todas, já que os acessos ficaram vedados pela quantidade de água. Cerca de 40% da área urbana de Coronel João Sá já se encontra submersa. Os 300 moradores da zona ribeirinha da cidade, banhada pelo Rio Peixe, foram retirados do local.

A prefeitura de Pedro Alexandre já decretou estado de calamidade e emergência. A notícia está a ser avançada pela página G1, afiliada da rede Globo, que também publica um vídeo onde se vêem enormes trombas de água enlameada a entrar pelas localidades adjacentes. A região tem sofrido fortes chuvas recentemente.

A administração de Coronel João Sá, que fica em um nível abaixo da barragem e é cortado pelo Rio do Peixe, pedia para cerca de 120 famílias que moram às margens do rio deixem o local mas nem todas o querem fazer. Algumas horas depois, o G1 confirmou que 100 famílias ribeirinhas ficaram desalojadas.

Não há ainda indicação de feridos ou vítimas mortais. "Considerando o volume de água que tomou a cidade, causando inundações, enxurradas, alagamentos que ocasionaram danos materiais em residências, vias públicas, pontes e equipamentos públicos diversos", a cidade de Pedro Alexandre decidiu então decretar estado de emergência.

Até por volta das 15h, (19h em Lisboa) as autoridades ainda não tinham conseguido retirar as pessoas das casas. Os moradores, explica o G1, recusaram, até agora, abandonar as suas coisas.

Segundo disse Carla Leão, coordenadora da Defesa Civil em Pedro Alexandre, algumas casas que ficam no povoado de Quati já foram invadidas pela onda de lama.

"Algumas casas foram invadidas, mas não houve feridos. Ainda não conseguimos contacto com esses moradores porque o povoado está ilhado. Tem muita lama e água no caminho. Apesar disso, sabemos que eles não foram atingidos porque entramos em contato antes, e eles deixaram as casas antes do rompimento", afirmou a coordenadora.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem registadas 16.695 pessoas em Pedro Alexandre. Já Coronel João Sá tem uma população que chega a 17.066, o que quer dizer que há mais 30 mil pessoas em risco de serem afetadas por este desabamento.

Em Janeiro de 2019, a barragem em Brumadinho também rompeu, fazendo 247 mortos e 23 desaparecidos. A empresa Vale, construtora da barragem, foi esta quarta-feira condenada em tribunal pela sua rotura.