Foi ou não o regime sírio? Responsáveis por ataques com armas químicas na Síria vão finalmente ser identificados

Em abril de 2018, um ataque com armas químicas na cidade de Douma, na Síria, matou pelo menos 70 pessoas. Os EUA e organizações não-governamentais acusaram o regime de Bashar al-Assad mas o Presidente sírio negou qualquer responsabilidade e em breve será possível saber quem tinha, afinal, razão.

E será possível graças à formação de uma nova equipa da Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) que irá investigar não só a autoria desse ataque como a de outros oito ocorridos durante a guerra civil no país. A informação foi avançada pela agência Reuters, que teve acesso a uma cópia de um documento distribuído pelos membros da OPAQ que revela que a equipa recém-formada “elaborou uma lista provisória de incidentes que pretende investigar”, ocorridos entre 2014 e 2018.

O uso de armas químicas em ataques durante a guerra na Síria já tinha sido denunciado pela OPAQ, que não estava contudo autorizada a identificar responsáveis. A formação, em junho, de uma equipa de 10 pessoas para investigar a autoria destes ataques, numa proposta apresentada pelo Reino Unido e apoiada pelos EUA e pela União Europeia, gerou, portanto, algumas divisões dentro da própria organização. Tanto a Síria como os seus aliados no país, isto é, a Rússia e o Irão, manifestaram-se contra a proposta. Aliás, o regime sírio recusou-se inicialmente a emitir vistos ou a disponibilizar outros documentos necessários à ida dos membros da equipa para o país.

A Síria aderiu à Convenção das Armas Químicas em outubro de 2013 e concordou com a realização de inspeções da OPAQ ao país, evitando desse modo uma resposta militar da administração do então presidente norte-americano Barack Obama. Por volta dessa altura, o regime sírio aceitou destruir por completo o seu arsenal de armas químicas, mas os ataques com armas proibidas foram acontecendo de forma sistemática durante a guerra civil que começou em 2011.

O Conselho de Segurança da ONU chegou a tentar criar um mecanismo de investigação independente para determinar a responsabilidade pelos ataques, com um mandato inicial de um ano e renovável, mas a Rússia vetou o projeto de resolução, que tinha sido apresentado pelos EUA. Ainda assim, a OPAQ concluiu que tinham sido usados, em ataques do regime, gases como cloro e sarin, enquanto o Daesh tinha usado gás mostarda no terreno, arma química igualmente banida.

Além do ataque em Douma, a nova equipa da OPAQ irá investigar outros dois ataques em Al-Tamanha, no noroeste da região de Idlib, ocorridos em 2014, um ataque em Kafr-Zita, em Hama, também no mesmo ano, outro em Marea, na província de Aleppo (2015), três ataques em Ltamenah, também em Hama, em 2014, e um último em Saraqib, em Idlib, ocorrido em 2018. Durante vários anos, a Síria escusou-se a revelar quaisquer informações sobre o seu arsenal de armas químicas e a justificar a descoberta de vestígios destas armas em vários locais, mas recentemente admitiu ter investigado e desenvolvido agentes nervosos. Se os usou de facto e se os usou para matar pessoas, é algo que será então descoberto.