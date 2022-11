Ex-guerrilheiro das FARC e atual deputado falha audiência em tribunal e Supremo aciona a Interpol

Jesús Santrich, antigo guerrilheiro das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) e atual deputado, devia ter comparecido em tribunal esta terça-feira para responder a acusações sobre tráfico de droga. Não o tendo feito e encontrando-se em parte incerta desde domingo, o Supremo Tribunal colombiano ordenou a sua captura e pediu que fosse incluído na lista de alerta vermelho da Interpol.

Santrich é acusado de ter traficado dez toneladas de cocaína para os EUA em 2017. O foragido nega as acusações e diz que são parte de uma conspiração. A audiência de tribunal destinava-se a determinar se ele devia ser detido enquanto aguardava uma decisão sobre a sua extradição para os Estados Unidos. No entanto, apenas o advogado compareceu, afirmando desconhecer o paradeiro do seu cliente.

Um dos filhos de Santrich disse temer que o seu pai tenha sido sequestrado ou morto mas o Presidente da Colômbia, Iván Duque, alega que o ex-combatente está a tentar escapar à justiça.

Parcialmente cego, foi comandante das FARC durante três décadas

À luz do acordo de paz assinado em 2016, que pôs fim a meio século de conflito, dez antigos guerrilheiros das FARC tornaram-se deputados, incluindo Santrich, também conhecido como Seuxis Pausias Hernández Solarte. Durante 30 anos, foi comandante daquele grupo rebelde que lutou contra forças governamentais e paramilitares de direita. É parcialmente cego, tendo perdido gradualmente a visão devido a uma condição genética.

Santrich vivia numa zona de reintegração a cerca de 30 quilómetros da fronteira com a Venezuela. Tal como outros ex-combatentes de relevo e figuras públicas colombianas, tinha guarda-costas destacados pela unidade de proteção nacional. Elementos dessa unidade reportaram no domingo que Santrich não se encontrava em casa.

O bilhete deixado no quarto

No seu quarto, encontraram um bilhete em que o deputado teria escrito que ia ficar com um dos seus filhos na cidade de Valledupar e que não queria “uma multidão” na casa do filho, deixando instruções de morada e um contacto. A unidade de proteção anunciou que estava a tentar verificar a autenticidade do bilhete.

A imprensa colombiana tem especulado que a Venezuela poderá ter sido o destino de Santrich. A fronteira entre os dois países é regularmente atravessada por rebeldes, que conseguem passar despercebidos. Tendo em conta as más relações entre Bogotá e Caracas, os jornais escrevem que, a confirmar-se a sua presença na Venezuela, o antigo guerrilheiro dificilmente será devolvido à Colômbia caso seja encontrado.

Santrich não é o primeiro ex-líder das FARC a desaparecer. O paradeiro de três outras figuras de relevo também é desconhecido. Um deles, Iván Márquez, surgiu num vídeo em janeiro a acusar o Governo colombiano de ter traído as condições do acordo de paz.