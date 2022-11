Descendentes de judeus expulsos da Alemanha têm direito a recuperar a nacionalidade. Porque é que há tantos pedidos recusados?

Qualquer pessoa, e seus descendentes, que tenha perdido a sua nacionalidade durante os 12 anos de domínio nazi por causa da sua nacionalidade, posicionamento político ou religião pode requerer que esta lhe seja restituída, assim estabelece a Constituição alemã. O problema é que há centenas de pessoas que estão a ver os seus pedidos negados - muitos deles refugiados da Segunda Grande Guerra que vivem no Reino Unido e querem proteger a sua pertença ao espaço europeu se o Brexit correr pelo pior.

A razão mais citada pelas autoridades é o facto de os pedidos só poderem ser aceites se a nacionalidade tiver sido passada pelo lado do pai. Também existe o problema de alguns dos antepassados das pessoas que agora pedem nacionalidade terem-na perdido porque fugiram na Alemanha nazi e não por esta lhes ter sido oficialmente retirada. Para efeitos legais, estas pessoas “abdicaram” da nacionalidade, de livre vontade.

Mas agora há um grupo de descendentes do terror nazi que não quer abdicar dos seus direitos e juntaram-se para pressionar o governo alemão a encontrar uma solução. O jornal “The Guardian” falou com algumas dessas pessoas e recolheu as suas histórias, que na verdade são memórias duras dos relatos que lhes foram feitos.

Barbara Hanley, por exemplo, é neta de um judeu alemão que fugiu para o Reino Unido em 1938, depois da Noite de Cristal, quando dezenas de sinagogas, casas, escolas e hospitais judeus foram queimados e pilhados. O pedido de nacionalidade foi-lhe recusado porque, disse a própria ao jornal britânico, “na lógica patriarcal, e como eu nasci em 1945, a minha nacionalidade só me poderia ser transmitida pelo meu pai e a minha mãe casou-se com um inglês”. Numa carta enviada ao jornal em 2017, Hanley dizia-se “extremamente zangada” com a situação e acusou a Alemanha de não fazer valer as suas promessas. “Se, de facto, o Estado alemão já fez as pazes com o seu passado, então precisa de agir rapidamente e apagar estas injustiças”.

Já Jacqueline Danson viu o seu pedido rejeitado por ser adotada, isto apesar de ter ido viver com os seus pais, ambos judeus alemães, às três semanas de idade e, por isso, ter crescido com todas as histórias e as dores da perseguição e envolta em cultura alemã. “Não sou considerada descendente porque o meu sangue não é alemão”, disse Danson ao “The Guardian”. Danson pode pedir nacionalidade como qualquer outra pessoa que fale alemão razoavelmente e possa provar ter ligações pessoais ao país mas isso “não tem qualquer integridade”, diz. “Ter de provar o meu valor para a sociedade alemã é mais um insulto em cima daqueles que os meus pais sofreram. Apesar de terem sido perseguidos eles tinham orgulho no seu país - as prateleiras da minha infância tinham livros de Heine e Schiller, o dia-a-dia era vivido ao som de Bach, Beethoven, Schubert e Wagner.”

Reunidas estas queixas, foi criado o grupo “Article 116 Exclusions Group”, o nome do artigo em que ficam expressas as excepções à aceitação dos vários pedidos. Nicholas Courtman, é parte desse grupo e também é professor de alemão em Cambridge. Pensou que poderia pedir nacionalidade por via da sua avó paterna mas disseram-lhe que não porque ela casou com um britânico. O seu pai nasceu quatro meses antes de 1 de abril de 1953, quando a lei da nacionalidade mudou para passar a aceitar pedidos de descendentes por parte materna. “Pedimos ao governo alemão para nos providenciar com uma justificação ética e moral para estas políticas mas ainda ninguém nos respondeu. Estamos determinados a continuar neste caminho, juntos, e fazer o que for preciso para nos restituírem o que é nosso direito”.