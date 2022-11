Cientista norte-americana desaparecida na ilha de Creta foi “asfixiada”

A cientista americana que se encontrava desaparecida na ilha de Creta, na Grécia, desde o início de julho e foi encontrada morta na terça-feira, morreu por asfixia dentro de um “bunker” usado por nazis durante a Segunda Guerra Mundial, revelou a polícia grega, que já abriu uma investigação ao caso.

Suzanne Eaton, 59 anos e bióloga no Max Planck Institute, na Universidade de Dresden, na Alemanha, encontrava-se na ilha de Creta para uma conferência mas desapareceu depois de uma corrida, no dia 2 de julho. A abertura da investigação foi, aliás, anunciada pelo instituto, num comunicado em que referiu que a “polícia de Creta tomou já medidas para garantir que os responsáveis serão criminalizados”.

De acordo com a polícia grega, o “bunker” onde a cientista foi encontrada fica a cerca de 10 quilómetros do local onde ela foi vista pela última vez. Uma das prioridades da investigação é perceber se Suzanne Eaton foi assassinada dentro daquele local ou se foi transportada para lá depois de ter sido assassinada, refere o site de notícias “Cretalive”.

As primeiras informações sobre o desaparecimento da bióloga americana, casada com o conhecido cientista britânico Tony Hyman, chegaram através do Facebook, onde a sua família partilhou uma mensagem na terça-feira de manhã a apelar a todos para que a tentassem encontrar. “Não podemos falar sobre isto neste momento, mas daremos mais informações quando for conveniente”, lia-se na publicação.

De acordo com a CNN, Suzanne Eaton tinha como hábito correr todos os dias durante 30 minutos e a sua presença na referida conferência da Academia Ortodoxa, localizada no noroeste de Creta, era habitual. A sua família começou por antecipar a possibilidade de a cientista, “devido ao calor, ter-se sentido mal ou caído”.