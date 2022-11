Seis polícias saem de um Starbucks por um cliente se manifestar incomodado com a presença deles

Continua a polémica em torno dos seis polícias que foram solicitados a sair de um Starbucks em Tempe, Arizona, depois de um cliente ter manifestado incómodo por eles permanecerem o tempo todo parados junto à entrada.

"Esses tipos vêm aqui constantemente", queixou-se o cliente, que se afirmou "ansioso, nervoso e desconfortável" com a presença dos agentes. Um empregado tentou acalmar o homem (que é branco, como os agentes), mas vendo que não conseguia pediu-lhes que se afastassem da zona de recolha das encomendas.

Uma vez divulgada a cena nas redes sociais, a indignação não tardou a surgir. Embora houvesse quem simpatizasse com o desconforto do cliente - tendo em conta as repetidas situações de gente inocente que tem sido morta pela polícia - as desculpas da empresa foram rápidas. "Em nome da Starbucks, quero pedir sinceras desculpas a todos vocês pela experiência que seis dos vossos agentes tiveram", disse uma vice-presidente da empresa, Rossann Williams.

"Quando esses agentes entraram na loja e um cliente levantou preocupações sobre a presença deles, deviam ter sido acolhidos e tratados com dignidade e o máximo respeito pelos nossos parceiros. Em vez disso, fizeram-nos sentir malvindos e desrespeitados, o que é completamente inaceitável", acrescentou Williams.

Não é a primeira vez que a empresa vai parar às manchetes por causa de cenas entre clientes e a polícia. O ano passado, isso aconteceu quando dois homens negros foram retirados de uma loja sem razão. Na altura a empresa pediu desculpa e anunciou que ia treinar os seus empregados para que isso não voltasse a acontecer.

Desta vez o que está combinado é um café entre a representante da empresa e a dos polícias, em data próxima.