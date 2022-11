Ross Perot foi candidato à Casa Branca mas também foi quem um dia pagou a um ex-coronel para ir buscar dois homens ao Irão

A filosofia política de Ross Perot podia resumir-se numa das suas frases: “Se está ali uma cobra, mata-a; não organizes um comité para estudar a cobra”. Direto ao assunto, com pouca paciência para o moroso passo da máquina institucional, esta terça-feira escreveu-se, por altura da sua morte, que Perot foi Trump muito antes de Trump - não em tudo, mas muito no que toca à forma de comunicar com os eleitores.

O atual Presidente dos Estados Unidos naturalmente não inventou a fórmula populista que simplifica as questões mais complexas em bisnagas de informação prontas a administrar aos meios de comunicação, como quem tem de se alimentar a caminho da Estação Espacial Internacional - e Perot é dos homens que mais sucesso teve com esta postura. Como escreveu o jornalista Paul Burka no "Texas Monthly", em 1991, “Perot é o candidato dos que não pertencem, dos desencantados, dos que já aturaram demais: das pessoas cujo desprezo pela política já passou do cinismo para o desespero”. Vinte e cinco anos antes de Trump, Perot disse na televisão que “esse som que estão a ouvir, o som de alguém a sugar alguma coisa, é o som de milhares de empregos norte-americanos em direção ao México”.

Ross Perot tinha pelo menos a verdade da sua infância para lhe sustentar um certo dogmatismo militante: nasceu em 1930, no Texas, é filho da maior depressão económica da história moderna e, ao contrário de Trump, começou mesmo do zero. “Eu era aquilo a que se chamava na altura comerciante do dia-a-dia: comprava coisas de manhã e vendia-as à tarde por alguns, poucos, dólares - isto se houvesse lucro de todo”, escreveu Ken Gross em “Ross Perot: O Homem Por Detrás do Mito”, citando-o. Entre estes expedientes, acompanhava o pai a leilões de gado e vendia uns jornais pela área de Texarkana. Mais tarde disse, em várias entrevistas, que foi aí que começou a aprender os primeiros truques da arte das vendas. Haveriam de lhe servir para se tornar o tal mito que precede o homem, mas já lá vamos.

bettmann/getty

Em 1948, Perot inscreve-se na Academia Naval dos Estados Unidos em Annapolis, Maryland e torna-se um ótimo aluno. Com pouco mais de 18 anos conhece Margot, a mulher com quem viria a ter cinco filhos. Mas aquilo que o tornou um nome conhecido em todo o país foi o facto de ter concorrido duas vezes à presidência dos Estados Unidos - e com mais sucesso do que qualquer outro candidato não afiliado nem com os Republicanos nem com os Democratas. Até hoje, o sistema partidário dos Estados Unidos é dos mais herméticos do mundo democrático. A rotatividade bipartidária foi só mais um dos dados adquiridos que Perot desafiou - sem vencer, mas ficando na história por ter tentado.

Depois de sair da Marinha, em 1957, voltou ao Texas com a sua mulher e empregou-se na IBM. Segundo vários textos escritos sobre ele, no seu segundo ano na companhia atingiu o seu objetivo anual a 19 de janeiro. Mas trabalhar para uma gigante da tecnologia não chegava e em 1962 criou a sua própria empresa de distribuição de software de organização, processamento e armazenamento de dados: a Electronic Data Systems (EDS). O que começou com uma demanda solitária acabou por se tornar num negócio com várias sucursais. Em 1968, a sua empresa entra na bolsa e o jovem que vendia jornais torna-se milionário. Em 1984 decide vender a empresa à General Motors por 2,4 mil milhões de dólares e um lugar na direção. Mas rapidamente se incompatibiliza com os restantes membros da administração e é a própria General Motors que se oferece para lhe comprar de volta o lugar por mais 700 milhões, em 1986.

Ao mesmo tempo que fazia milhões, ia também desenvolvendo algumas preocupações políticas. A libertação dos prisioneiros de guerra no Vietname foi uma das principais. Instado pelo mítico conselheiro para a Segurança Nacional de Nixon, Henry Kissinger, Perot comprou duas viagens em dois enormes aviões, encheu os voos de comida, medicamentos e repórteres que deveriam documentar não só a entrega dos mantimentos mas também as condições em que os prisioneiros de guerra viviam. A ajuda nunca chegou aos soldados norte-americanos mas vários prisioneiros disseram depois que a pressão sobre os vietnamitas para que melhorassem as condições em que eles eram mantidos aumentou muito desde essa ação quixotesca de Perot.

bettmann

Em 1979 teve também uma intervenção essencial na libertação de dois dos seus empregados feitos reféns no Irão, por altura da Revolução Islâmica de 1979. O episódio foi objeto de várias reportagens de investigação que se sucederam à queda do Xá, Reza Pahlavi, e até Ken Follett escreveu um livro sobre esta história: “On The Wings of Eagles”. Quando dois dos empregados da EDS foram presos, Perot contactou um coronel já reformado, Arthur Simons, para liderar uma missão de salvamento destes dois homens. O seu “exército” seria feito de voluntários da empresa. A missão partiu e, segundo a versão de Perot, conseguiu resgatar os dois empregados porque um terceiro empregado da sua empresa, um iraniano, juntou uma multidão que tomou a prisão, libertando os dois homens que inicialmente a equipa de Perot queria resgatar. Ambos fugiram no meio da confusão e entraram em contacto com a empresa que tinha um blindado à sua espera, com o qual atravessaram para a Turquia.

Perot foi recebê-los em pessoa e levou-os de volta aos Estados Unidos no seu próprio avião privado. Em 1992, o jornalista da CNN John Camp entrevistou John Stempel, que, na altura da Revolução Islâmica, era vice-diretor da secção política da embaixada do país em Teerão. Stempel confirma o motim na prisão mas diz que foram os revolucionários a invadir a prisão, para libertar os seus presos políticos e não um empregado de Perot. De qualquer forma, foram homens pagos por Perot que concretizaram a retirada destes homens pela Turquia, isso ninguém ainda contestou.

Em 1992, durante uma entrevista na CNN, no programa de Larry King, Perot anunciou que ia concorrer à presidência se suficientes apoiantes lhe fizessem chegar apoio para que ele pudesse estar presente nos boletins de voto dos 50 estados norte-americanos - coisa que aconteceu mesmo. No seu livro “United We Stand: Como Podemos Recuperar o Nosso País”, explicou o seu manifesto eleitoral, sempre num tom de homem comum, acessível, sempre em pequenas frases “citáveis”, com grande poder de implementação junto de um eleitorado mais desligado da política. Os Democratas tinham Bill Clinton, preferido para o lugar de candidato contra o incumbente George H.W. Bush, envolto em escândalos pessoais e os Republicanos tinham o seu Presidente a lidar com indicadores económicos muito pouco auspiciosos.

O seu estilo de campanha desde cedo se provou muito diferente daquilo a que o eleitorado estava habituado. Não houve enormes comícios, substituídos por sofisticados anúncios de 30 minutos na televisão, a maioria paga pelo próprio, em que ele misturava elementos de retórica política com uma técnica próxima daquilo que hoje conhecemos como “fact checking”. Não se conhece o valor das doações no seu total mas há um número que está em todas as biografias escritas sobre Perot: para a campanha saíram-lhe do próprio bolso 65 milhões de dólares.

Em julho desse ano, já com a campanha em plena força, Perot desaparece abruptamente de cena. Segundo escreveu o “New York Times” na altura, Perot soube que, dentro do partido republicano, havia um plano para envergonhar a sua filha nas vésperas do casamento, através da publicação de artigos sobre a sua alegada dúbia sexualidade. A poucas semanas do voto voltou à corrida e conseguiu chegar a eleitores de ambos os campos: em novembro saiu das urnas com uma percentagem impressionante dos votos: 19%. Desde Teddy Rooselvet, em 1912, que ninguém conseguia proeza igual. Bill Clinton venceu essas eleições para os Democratas. Mais de 19 milhões de pessoas votaram em Perot, e apesar de ele só ter estado presencialmente em 16 dos 50 estados norte-americanos em acções de campanha, recebeu mais de 20% do voto total em 31 deles. No Utah ficou em segundo lugar.

Três anos depois dessa espécie de sonho improvável quase concretizado, tentou passar o seu capital pessoal para o Reform Party, um partido que criou com a intenção de o tornar tão grande quanto os estabelecidos. Era uma plataforma que defendia aquilo que o próprio empresário tinha sustentado toda a vida: limites nos mandatos dos congressistas, uma reforma total do sistema fiscal e de saúde, restrições ao lobbying das empresas junto dos políticos. Em 1996 volta a concorrer às eleições presidenciais mas apenas consegue 8% do voto, enquanto o candidato dos Republicanos, Bob Dole, chega aos 41% e Clinton vence as eleições com 49%. Aos poucos distancia-se do seu próprio partido e, em 2000, acaba por tornar público o seu apoio a George Bush contra o próprio candidato dos reformistas, Pat Buchanan.

Numa biografia escrita pouco antes das eleições de 1996, “Citizen Perot”, de Gerald Posner, toda a sua vida pública fica a descoberto. O escritor descreve-o como um homem de grande sucesso empresarial, rápido no raciocínio e bastante corajoso, mas também ficam claros os seus defeitos: sempre foi dado a “ataques de mau-humor”, a uma certa utilização da mentira “para o avanço da sua causa”, a uma certa dose de dogmatismo e também nunca deu ouvidos a opiniões muito diferentes da sua. “É dado a um tipo de paranóia que o coloca na liga de Richard Nixon, se não um pouco acima”, escreveu Posner.

Na reforma escreveu imensos livros mas nunca se afastou totalmente da política. Em 2012 acabou por apoiar - e financiar - Mitt Romney como candidato presidencial. “Os Estados Unidos estão a iniciar um percurso insustentável. Está em causa nada menos do que a nossa posição no mundo, o nosso nível de vida em casa e as nossas liberdades constitucionais”, escreveu na altura no jornal “Des Moines Register”.

Numa lista elaborada pela rádio pública norte-americana, a NPR, sobre as campanhas mais “bizarras” de sempre, o feito de Ross Perot em 1992 aparece no topo da lista de Larry Sabato, diretor do Centro para o Estudo de Política Interna da Universidade da Virgínia: “Apesar de Clinton ter todas as possibilidades de vencer Bush, Perot causou algum dano no incumbente logo no início de campanha, abrindo caminho para Clinton”. Além disso, a redução do défice, uma das maiores bandeiras de Perot, tornou-se numa política de senso comum de ambos os partidos desde então.