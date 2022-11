Polícia nigeriana detém 40 xiitas após confrontos junto do parlamento

A polícia nigeriana deteve hoje 40 membros do Movimento Islâmico na Nigéria (IMN, na sigla inglesa), também conhecidos por xiitas, na capital, Abuja, após um conflito com o grupo, junto da Assembleia Nacional.

De acordo com o diário nigeriano "The Sun", um dos mais vendidos no país, centenas de membros do IMN - a maioria jovem - agruparam-se junto da Assembleia Nacional exigindo a libertação do líder do grupo, Ibrahim Zakzaky, detido desde 2015.

Os participantes no protesto adotaram uma postura mais violenta, tentando invadir a Assembleia Nacional e destruindo vários veículos nas proximidades do parlamento.

Os manifestantes envolveram-se em confrontos com as forças de segurança e pelo menos oito polícias ficaram feridos.

"O grupo iniciou a sua atividade camuflado numa procissão pacífica que se tornou violenta e tentaram forçar a sua entrada na Assembleia Nacional. Agentes da polícia no terreno, no entanto, agiram de forma proativa, profissional e utilizaram força mínima para dispersar os manifestantes", anunciou o gabinete de relações públicas da polícia da capital.

O mesmo comunicado aponta que durante os confrontos, os manifestantes dispararam sobre dois polícias, atingindo-os nas pernas, e, com paus e pedras, feriram outros seis membros das forças de segurança.

O comando da polícia da capital "reconhece e respeita os direitos dos cidadãos" em organizar marchas pacíficas, mas advertiu que tentativas de desestabilizar a ordem pública "não serão toleradas".

No comunicado publicado pelo jornal nigeriano, o comando da polícia de Abuja refere que a população pode retomar as suas atividades, uma vez que "medidas de segurança adequadas" foram mobilizadas para "prevenir qualquer falha de segurança".