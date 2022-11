Hunt pressionou Boris mas o veredicto de mais um debate não lhe é favorável: foi uma vitória pírrica contra o favorito das bases 'tories'

No fim ficaram dois no lugar de “réu” - e para ambos estava reservado o mesmo “juiz”: o implacável Twitter, claro. Jeremy Hunt e Boris Johnson voltaram a debater as suas ideias para o Reino Unido, ou para o Brexit, coisas que hoje quase se confundem ou pelo menos a segunda tem de se resolver antes de se partir para a primeira.

O veredicto parece ser o de que Jeremy Hunt, atualmente ministro dos Negócios Estrangeiros, ganhou o debate mas também parece ser unânime entre os vários comentadores políticos de que esta é uma vitória pírrica: Johnson é demasiado popular entre as bases para cair sem um grande escândalo - “uma coisa assim como o Titanic”, foi a magnitude comparativa eleita pelo “The Guardian”. Além disso, importa dizer que a maioria dos boletins já terão, por esta altura, zarpado das casas dos membros do partido em direção à sede.

Robert Peston, do canal ITV, escreveu que Hunt “venceu esta ronda” porque arriscou: “Atacou tantas vezes Boris Johnson que acabou mesmo por o perturbar, principalmente quando o pressionou na sua medida de cortar impostos aos salários mais altos”. Já James Forsyth, da revista conservadora “Spectator”, disse que não houve “nenhum momento que possa mudar o jogo” mas, na sua opinião, Boris teve uma boa prestação apesar da “grelha” em que Hunt o colocou. Beth Rigdy, uma das editoras de política da Sky News, destaca aquela que emergiu como a maior diferença de posicionamento político entre os dois candidatos a primeiro-ministro: “Hunt não vai suspender o parlamento e Boris voltou a não colocar de lado esta hipótese”, escreveu no Twitter. E deixa a pergunta: “Talvez este seja o desejo dos membros do Partido Conservador mas o que dizer do resto do público? Aceitaria um primeiro-ministro disposto a suspender o parlamento?”.

Um parêntesis para explicar isto. Que polémica é esta, afinal? E o que quer Johnson dizer com “suspensão” do parlamento? Isso mesmo, não há uma segunda leitura, por inusitado que pareça. Johnson começou a sua campanha a dizer que o Reino Unido tinha de sair da UE “impreterivelmente” a 31 de outubro - e esta terça-feira voltou a repeti-lo, sendo esta inflexibilidade vista como um ponto a seu favor dado o público alvo da sua candidatura. Só que, como a história do último ano demonstrou, o parlamento britânico não está preparado para aceitar essa hipótese, que viria a cortar num futuro próximo quaisquer ligações comerciais com o bloco dos parceiros europeus - um importante mercado de 500 milhões de consumidores. E é aqui que entra a possibilidade de utilizar este mecanismo, a suspensão do parlamento, para evitar tomar em consideração a vontade dos parlamentares.

De regresso à matéria leccionada esta terça-feira. Como aponta Jessica Elgot, do “The Guardian”, este foi o debate que pode ter arrumado com as hipóteses de Jeremy Hunt em ocupar um lugar num eventual governo de Johnson já que o ministro dos Negócios Estrangeiros não se cansou de pintar o seu oponente como “alguém que coloca ambições pessoais à frente dos interesses do país”. As perguntas às quais Johnson não respondeu tornaram-se a principal notícia da noite, em vez de o serem as suas repostas. “Aceita demitir-se se não conseguir cumprir o Brexit a 31 de outubro?”. Nenhuma resposta. “Qual é a sua posição sobre a questão do aborto e dos direitos da comunidade LGBT na Irlanda do Norte?”. "É uma questão para a Irlanda do Norte". Terceira linha de descolagem em Heathrow? Johnson também não soube dar ou um “sim” ou um “não”.

Tom Bradby, também da ITV, resume: “Não responder a uma única pergunta é de facto um problema”. Mas foi quando se recusou a criticar Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, pela forma como tratou o embaixador britânico nos últimos dias que Johnson “perdeu a sala”, escreveu Rigby. No fim do debate Bradby voltou à carga: “Suspeito que Boris vá vencer mas digo-vos isto: não me lembro de ninguém que se tenha tornado primeiro-ministro tendo oferecido tão poucas respostas sobre como vai lidar com os problemas que vai ter de enfrentar”.

Jennifer Rankin, do “The Guardian”, não ficou mais descansada com a prestação de Hunt no que toca ao Brexit: “Ambos atiraram algumas fantasias para o ar em relação ao Brexit mas Johnson tem ainda menos ideias”.

No resumo, sem assinar, o diário britânico traça duas linhas que dividem os dois candidatos: “Johnson está determinado em aceitar os potenciais riscos de uma saída sem acordo, Hunt não. Além disso, Hunt consegue ao menos tecer algumas críticas a Donald Trump, Johnson recusou-se totalmente a fazê-lo esta noite. A opinião da maioria do Reino Unido, e certamente do “The Guardian”, está com Hunt nestas duas questões mas as sondagens provam que a maioria dos membros dos conservadores acreditam que os riscos de uma saída desordenada têm sido empolados”, escreveu o jornal no seu resumo do debate.