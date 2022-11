Venezuela. Guaidó diz que oposição retomará diálogo com Maduro em Barbados em data a anunciar

A oposição da Venezuela retomará as negociações com o Presidente Nicolás Maduro para tentar resolver a longa crise política no país. O anúncio foi feito este domingo pelo presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, que acrescentou que a nova tentativa de diálogo decorrerá na ilha caribenha de Barbados em data a confirmar.

“Dirigimo-nos ao país e à comunidade internacional para anunciar que, em resposta à mediação do Reino da Noruega, reuniremos com representantes do regime usurpador para estabelecer uma negociação para a saída da ditadura”, afirmou Guaidó em comunicado.

O líder da oposição, que se autoproclamou Presidente interino da Venezuela em janeiro e foi reconhecido como tal por mais de 50 países, sublinhou que as negociações visam abrir caminho ao “fim da usurpação” e a um Governo de transição que convoque “eleições livres e com observação internacional”. Maduro foi reeleito Presidente em maio de 2018 mas grande parte da comunidade internacional não reconheceu a validade das eleições.

Guaidó pede a apoiantes para não cederem a “intrigas”

No final de junho, Maduro assegurou que o diálogo da oposição “vai continuar” e prometeu avançar com “acordos verificáveis” para a “paz da Venezuela”. Na semana passada, durante o desfile do 5 de julho de celebração da independência do país, Maduro prometeu “boas notícias” relativamente às negociações de maio na Noruega.

Alguns setores da oposição opõem-se ao diálogo por considerarem que o Presidente pretende “ganhar tempo”. Guaidó pediu aos seus apoiantes para não cederem a “intrigas”, garantindo que a principal motivação das negociações é “pôr fim ao sofrimento dos venezuelanos”.

Maduro endureceu a repressão após o fracassado levantamento militar contra ele em abril, liderado por Guaidó. Desde a tentativa de golpe, que Maduro diz ter sido orquestrado pelos EUA, muitos deputados da oposição perderam a sua imunidade parlamentar e alguns foram presos.

Apesar de a imunidade parlamentar de Guaidó ter sido igualmente suspensa e das ameaças nesse sentido, o líder da oposição ainda não foi preso.

Oposição vai aprovar tratado de assistência militar estrangeira

Também no domingo, Guaidó anunciou que a Assembleia Nacional irá aprovar o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR), ou Tratado do Rio, um pacto de assistência militar estrangeira, para fazer regressar a democracia à Venezuela.

“Vamos avançar em todos os terrenos de luta. Temos o legítimo direito de construir as capacidades e alianças internacionais necessárias para proteger e defender o povo e a nossa soberania. Cumpridos os passos requeridos, a Assembleia Nacional da Venezuela aprovará o TIAR”, anunciou no Twitter.

“Já não há espaço para a dúvida, ficou muito claro para o mundo que a Venezuela vive uma ditadura. Por isso, assumo a minha responsabilidade nas ações que vamos liderar em todos os mecanismos que estamos a acionar, como parte de uma só estratégia, para conquistar a mudança”, prosseguiu.

O líder da oposição sublinha que “a transição é irreversível” no país mas adverte que “não existem soluções mágicas”. “Tanto o TIAR como os demais mecanismos que usaremos requerem aumentar a pressão interna e externa. Estarmos unidos é indispensável para conseguir os apoios de que necessitemos e garantir o seu êxito", afirmou.