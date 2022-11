Tripulantes do submarino russo que morreram num incêndio “evitaram uma catástrofe de nível mundial”. Qual? Os russos não dizem

“Morreram para evitar uma catástrofe de nível planetário”. Foi assim que uma alta patente das Forças Armadas russas descreveu, às famílias dos 14 russos que morreram num incêndio dentro de um submarino, os últimos minutos desta tripulação. Mas quem eram estes homens, que tipo de submarino era aquele em que morreram e por que catástrofe evitada temos de lhes estar gratos? Nada disto se sabe. A morte dos 14 membros da tripulação de um submarino russo, perto do Ártico, a 1 de julho, está envolta em mistério.

“Todos partilhavam um e o mesmo destino: salvar as vidas dos seus camaradas do submarino e prevenir uma catástrofe de proporções mundiais, ato que lhes custou as suas vidas”, disse Sergei Pavlov, representante do Alto Comando da Marinha russa, citado pela Reuters.

A Rússia está a ser acusada de tentar esconder os detalhes do que realmente se passou debaixo de água naquele submarino - parte de uma frota secreta - e o Presidente Vladimir Putin apenas admitiu que havia um reator nuclear no navio três dias depois do acidente.

Um dos porta-vozes do Kremlin, numa conferência de imprensa por telefone com vários jornais, disse que “o reator nuclear foi totalmente protegido do fogo” pela tripulação. A Noruega já contactou a Rússia para obter informação mais detalhada sobre o acidente mas, até agora, ainda não foram detectados níveis anormais de radioatividade.

Meios de comunicação russos, mas também jornais ocidentais como o “The Independent”, escrevem que este submarino é um A-31 Losharik, parte de uma frota especializada em missões em águas profundas como, por exemplo, a de observar os cabos de fibra ótica depositados no fundo do mar