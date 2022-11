Sergio Moro tira licença para “tratar de assuntos particulares”

O ministro da Justiça do Brasil, Sergio Moro, vai tirar uma licença de cinco dias para “tratar de assuntos particulares”, de 15 a 19 de julho. É pelo menos esta a justificação que consta do despacho publicado no Diário Oficial da União. O secretário-executivo Luiz Pontel irá substituí-lo temporariamente no cargo.

Sergio Moro tem sido alvo de uma onda de críticas desde que o site brasileiro “The Intercept” publicou uma série de mensagens que terá trocado com o procurador Deltan Dallagnon, coordenador da Lava Jato, e que provam a sua interferência na investigação. O ministro brasileiro tem-se defendido dizendo que as mensagens foram obtidas de forma ilegal, que podem ter sido manipuladas e que, mesmo que não o tenham sido, não são prova de qualquer ilegalidade.

Ainda este domingo, o mesmo site brasileiro e o jornal “Folha de S. Paulo” divulgou novas mensagens de que vários membros da operação anticorrupção se mobilizaram para expor informações sigilosas sobre corrupção e contratos assinados pela construtora brasileira Odebrecht na Venezuela, depois de terem sido incentivados a tal por Moro em agosto de 2017. O objetivo seria o de enfraquecer o regime de Nicolás Maduro.

As mensagens mostram que a Procuradoria-Geral da República e alguns membros operação anticorrupção em Curitiba dedicaram vários meses de trabalho a este assunto, tendo chegado a trocar informações com procuradores venezuelanos perseguidos por Nicolás Maduro e a esmiuçar contas usadas pela Odebrecht para pagar subornos a autoridades do regime na Suíça.

A 5 de agosto de 2017, Moro terá então escrito a Deltan Dallagnon: “Talvez seja caso de tornar pública a delação da Odebrecht sobre subornos na Venezuela. Isso está aqui ou na Procuradoria-Geral da República?”, questionou o ministro da Justiça brasileiro.

Em resposta à mensagem, o coordenador da Lava Jato respondeu que os procuradores haveriam de encontrar uma forma de contornar os limites do acordo assinado pela Odebrecht (que admitiu ter pago subornos para fechar contratos com 11 países, incluindo a Venezuela) com as autoridades brasileiras, norte-americanas e suíças, e que determina que as informações só podem ser partilhadas com investigadores de outros países se houver a garantia de que não vão ser ser tomadas medidas contra a empresa e os seus executivos.

O procurador Deltan Dallagnon também disse ter a intenção de mover uma ação contra o regime venezuelano pelo crime de lavagem de dinheiro internacional. “Haverá críticas e um preço, mas vale pagar para expor e contribuir com os venezuelanos”, afirmou. Segundo a investigação do “The Intercept” e da Folha de S. Paulo, os procuradores passaram os meses seguintes a ponderar se haveriam ou não de quebrar o sigilo garantido pelo acordo, tendo havido quem sugerisse que isso poderia piorar a situação dos brasileiros no país.

Moro volta a questionar origem e autenticidade das mensagens

Moro voltou a questionar a origem e a autenticidade das mensagens: “O Ministro da Justiça e da Segurança Pública não reconhece a autenticidade das supostas mensagens obtidas por meios criminosos e que podem ter sido adulteradas total ou parcialmente”, informou o seu gabinete, em comunicado citado pela edição brasileira do “El País”. O mesmo afirmou a assessoria de imprensa da Operação Lava-Jato em Curitiba, sublinhando que “o material apresentado pela reportagem não permite verificar o contexto e a veracidade das mensagens”.

Recentemente, o instituto Datafolha divulgou um estudo que a maioria dos brasileiros (58%) não aprova a conduta de Sergio Moro, embora não veja razões para que ele deixe o cargo de ministro da Justiça e considere, além disso, justa a prisão de Lula da Silva, ordenada precisamente por Moro (54% dos inquiridos).