Pais de Vincent Lambert desistem de lutar pela vida artificial do seu filho tetraplégico

Os médicos confirmaram em três alturas distintas - 2014, 2015 e 2017 - que Vincent Lambert nunca iria recuperar do estado vegetativo em que se encontrava. O diagnóstico era morte cerebral e foi essa certeza que levou o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos a decidir, em 2015 (e, posteriormente, uma segunda vez, já em 2019), que desligar o suporte de vida a este francês, tetraplégico desde 2008 e desde então alimentado e hidratado por via intravenosa, não violava o artigo 2.º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que defende o Direito à Vida.

Os pais de Vincent, porém, acreditaram sempre, como católicos convictos, ser possível a reversão da sua condição - e batalharam, nos tribunais, ao longo de mais de 11 anos, para manter o seu filho vivo. A mulher de Vincent, Rachel, alega que ele sempre manifestou a sua oposição a qualquer forma artificial de continuidade de vida, mas os seus pais - e dois dos seus sete irmãos - preferiram acreditar num milagre que pudesse trazer Vincent de volta.

Continuam a acreditar mas, esta segunda-feira, decidiram não interpor mais recursos. No domingo, o pai de Vincent, Pierre Lambert, denunciou, à chegada ao hospital, o “assassinato em curso” do seu filho mas está ao lado da mulher, Viviane, na decisão de não recorrer a mais nenhuma instância jurídica para forçar os médicos a mantê-lo vivo. Ainda assim, segundo o “Fígaro”, a parte da família que se opõe ao fim do suporte de vida vai colocar em tribunal o médico Vincent Sanchez, do Hospital Universitário de Reims, por “intenção de assassinato”, isto porque os pais consideram que foi a sedação administrada a Vincent que o fez não recuperar. Depois da decisão do tribunal a 28 de junho, o hospital onde Vincent Lambert iniciou o processo de interrupção do fornecimento de água e alimentos, ao mesmo tempo que aumentava a sedação do doente.

Numa carta enviada à agência de notícias France Press, os pais de Vincent escrevem que “a morte dele foi-lhe imposta, tal como nos foi imposta a nós” e que essa realidade se tornou “inevitável”. “Não aceitamos mas apenas podemos resignar-nos com dor, incompreensão, mas também com esperança.”

A mulher de Vincent Lambert argumentou o oposto durante anos, e sempre se mostrou contra qualquer "obstinação terapêutica".