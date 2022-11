Filipinas. Guerra contra as drogas não é mais do que “uma empresa de assassínios em larga escala”, diz Amnistia

A guerra contra as drogas do Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, não é mais do que “uma empresa de assassínios em larga escala pela qual os pobres continuam a pagar o preço mais elevado”, denunciou esta segunda-feira a Amnistia Internacional.

“Está na hora de as Nações Unidas, a começar pelo Conselho de Direitos Humanos, agirem de forma decisiva no sentido de responsabilizarem o Presidente Duterte e o seu Governo”, escreveu Nicholas Bequelin, diretor regional da Amnistia para o leste e sudeste asiático, no seu relatório.

Contabilizando milhares de baixas numa “guerra assassina contra as drogas”, a organização refere que as execuções extrajudiciais continuam a um ritmo “desenfreado” e que a escala dos abusos já atingiu “o limiar de crimes contra a humanidade” – por isso, a Amnistia apela a uma ação “urgente” da ONU.

Polícia atua com “total impunidade” e “à margem de qualquer processo legal”

A polícia filipina opera com “total impunidade ao assassinar pessoas de bairros pobres cujos nomes aparecem em ‘listas de vigilância de drogas’, fabricadas à margem de qualquer processo legal”, lê-se no documento.

A mais recente investigação da Amnistia analisou 27 mortes ocorridas na província de Bulacão, nos arredores da área metropolitana da capital, Manila, entre maio de 2018 e abril de 2019. Aquela província, para onde o Presidente transferiu e promoveu altos representantes das forças de segurança, é agora “o campo de matança mais sangrento” do país.

“Os contínuos esforços da Administração de Duterte para negar e desviar a responsabilidade não são mais do que mentirosos”, acusa o responsável no relatório.

Grupos falam em mais de 27 mil mortos. Polícia reconhece pelo menos 6600

As autoridades filipinas reconheceram que pelo menos 6600 pessoas foram mortas durante a primeira metade da presidência de Duterte, que tomou posse em 2016, todas elas em trocas de tiros com a polícia. Grupos de defesa dos direitos humanos falam em mais de 27 mil mortos, muitos deles executados por agentes à paisana ou atiradores contratados pela polícia.

Na semana passada, a Islândia liderou um apelo ao Conselho de Direitos Humanos em Genebra para a realização de uma investigação a estes assassínios. Diplomatas filipinos abandonaram a reunião quando a resolução foi proposta, mas o secretário da Justiça, Menardo Guevarra, garantiu que o Governo está “preparado” para enfrentar a investigação. Já o porta-voz presidencial, Salvador Panelo, apelidou a proposta de “interferência ultrajante” na soberania das Filipinas.