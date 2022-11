Califórnia. Depois de dois abalos pode vir aí um sismo maior?

Após duas décadas sem atividade sísmica significativa, o sul da Califórnia voltou a estar alerta para os riscos dos terramotos na sequência de dois abalos na semana passada – um primeiro, na quinta-feira, de 6,4 graus na escala de Richter e outro no dia seguinte de 7,1.

Os geólogos norte-americanos admitem que pode vir aí um sismo de maior intensidade, mas insistem que não há razões para alarme até porque é impossível antecipar os abalos. Alertam, contudo, para a necessidade de se tomarem medidas de segurança e para as pessoas terem consciência dos comportamentos a adotar em caso de sismo.

A instabilidade sísmica da região resulta da falha de Santo André, que está situada no encontro de placas tectónicas que se movimentam ao longo da Califórnia, refere o Serviço Geológico dos EUA.

Segundo o organismo, depois do sismo de 7,9 registado em São Francisco, em 1906, é pouco provável que ocorra a curto prazo um abalo na região norte da Califórnia. As atenções voltam a estar centradas na região sul, onde nos últimos 10 dias se registaram cerca de 297 réplicas.

Ainda de acordo com o Serviço Geológico dos EUA, durante esta semana existe uma probabilidade de 2% de se verificarem um ou mais sismos maiores do que o último de intensidade 7.1. Inicialmente os especialistas falavam numa 'probabilidade de um em dez', revendo em baixa as previsões. “O número de réplicas deve descer ao longo do tempo, a não ser que um novo sismo faça aumentar esses episódios de novo, temporariamente”, refere o site do organismo.

Reiterando que é impossível antecipar os sismos, o Serviço Geológico dos EUA sustenta que é fundamental estudar cada abalo para perceber os contornos e as suas repercussões.

“Temos poucos sismos fortes e podemos aprender sempre alguma coisa com cada um deles. Acontecimentos como estes são uma importante oportunidade para perceber o que aconteceu e que poderá potencialmente acontecer no futuro”, defende Keith Knudsen, subdirector do Centro de Ciências Sísmicas do Serviço Geológico dos EUA.

No Twitter, Lucy Jones, uma das maiores especialistas norte-americanas em sismos, admite que vários cientistas consideram que a probabilidade de os sismos ocorrerem deve aumentar ao longo do tempo, mas sustenta que não existem dados disponíveis que possam comprovar isso.

Segundo os cálculos desta especialista, há sempre cerca de 2% de probabilidade de ocorrer um grande abalo por ano. Insistindo na ideia de que é impossível prever os sismos, Lucy Jones defende ainda que comparativamente com “o potencial para os crescentes desastres causados pelas alterações climáticas, os terramotos parecem um problema menor”.

Entretanto, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou que o sistema de alerta está quase completo, faltando apenas concluir cerca de 30%, apelando aos cidadãos para tomarem medidas de segurança nomeadamente ao nível da habitação. Menos de 12% dos habitantes da Califórnia têm seguros que cobrem os danos causados por terramotos, refere o jornal “Los Angeles Times”.