Antídoto nunca antes utilizado no Reino Unido salvou Charles Rowley, vítima colateral do caso Skripal

Uma investigação do diário britânico “The Guardian”, mais de um ano após a tentativa de envenenamento de um ex-espião russo e da sua filha com novichok, um químico potente que provoca falência de órgãos e destruição do sistema nervoso central, acabou por resultar na descoberta de uma estreia médica em solo britânico: Charlie Rowley, que ficou em perigo de vida depois de também ter estado em contacto com o químico, recebeu um antídoto que nunca tinha sido usado noutros pacientes. Os médicos consideram que foi isso que lhe salvou a vida.

No decorrer da mesma investigação, o “Guardian” também ficou a saber que vários paramédicos se sentiram mal depois de atenderem às vítimas em Salisbury e Amesbury, no sul de Inglaterra - e que os serviços de saúde tinham consciência que mais pessoas podiam ter entrado em contacto com novichok do que inicialmente se pensava. Um dos paramédicos que socorreram os Skripal, cujo nome não é citado nos relatórios dos serviços locais de saúde, também estava na equipa que respondeu à chamada de emergência feita para Rowley, encontrado inconsciente em casa com a sua companheira. Já em estado de alerta por causa do incidente com os dois cidadãos russos, o paramédico administrou esse antídoto porque pensou que pudesse ser contágio.

A preocupação, mesmo já mais de um ano passado, é que os efeitos do contágio com novichok, mesmo em minúsculas quantidades, possa ter algum tipo de efeito a longo prazo na saúde dos socorristas. As autoridades britânicas garantiram, contudo, ao “Guardian” que todos fizeram testes ao sangue e nenhum afetou presença de químicos. Alguns membros das equipas médicas nestes locais queixaram-se de fadiga acentuada, dores de cabeça, conjuntivite e garganta seca, tudo sinais de contacto com novichok, mas não foi ainda possível verificar se esses sintomas não estarão antes relacionados com outras doenças, separadamente.