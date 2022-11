Governo britânico tem um plano secreto para deportar sem-abrigo estrangeiros

A informação recolhida por parte de organizações no terreno poderá traduzir-se na deportação de pessoas que dormem nas ruas do Reino Unido, denuncia o “The Guardian”. Os alvos são cidadãos que não pertencem ao território britânico.

O esquema, que ainda estará em fase de testes, engloba o Ministério do Interior britânico, a polícia local e aqueles que trabalham em associações junto dos sem-abrigo. De acordo com aquele diário inglês, uma troca de e-mails, entre dezembro e maio, entre altos funcionários do Ministério do Interior, comprova que o Governo não pretende respeitar as leis de privacidade que vigoram na Europa. Associações e ativistas falam em "ambiente hostil".

Ao “The Guardian”, Gracie Bradley, da associação de direitos humanos Liberty, diz que este caso é uma “vergonha”, pois aquele ministério pretender transformar os trabalhadores que atuam no terreno “em guardas fronteiriços”.

Em dezembro de 2017, contava este outro artigo do "The Guardian", o Supremo britânico fechou a porta a uma lei que pretendia colocar em prática o que agora este esquema clandestino tentará implementar novamente. Na altura, o Supremo deliberou que a intenção era contrária às leis europeias e "discriminatória".