Bitola alta para Kyriakos Mitsotakis, o novo primeiro-ministro da Grécia

O novo primeiro-ministro da Grécia toma posse já na segunda-feira, 8 de julho. Kyriakos Mitsotakis será chamado pelo Presidente Prokópis Pavlópoulos de imediato, uma vez que o seu partido (Nova Democracia, centro-direita) venceu as legislativas deste domingo com maioria absoluta. Os conservadores regressam ao poder pela mão de um filho das dinastias que têm dominado a democracia grega.

Na oposição há quatro anos, a ND venceu eleições antecipadas, convocadas pelo chefe do Executivo cessante, Alexis Tsipras (do Syriza, esquerda radical), na sequência de maus resultados nas europeias e locais, em maio. Meses antes terminara a coligação de Governo com os Gregos Independentes (nacionalistas), por causa do acordo que permitiu ao vizinho nortenho da Grécia mudar de nome, de Macedónia para Macedónia do Norte. Mitsotakis não é fã do pacto alcançado.

Com quase 40% dos votos e 158 dos 300 assentos parlamentares, o vencedor das eleições afirmou ter “mandato claro” para a mudança que defende. A sua bancada mais do que duplica (tinha 75). “Comprometo-me com menos impostos, muito investimento para que haja novos e bons empregos, e crescimento que propiciará melhores salários e pensões mais altas, num Estado eficiente”, afirmou o novo líder após conhecer os resultados. Está alta a bitola daquela que promete ser uma quebra com a austeridade exigida à Grécia pelos parceiros europeus depois da crise das dívidas soberanas, que colocaram o país em risco de sair da moeda única.

Austeridade penalizou Alexis Tsipras

Levado ao poder com a promessa de fazer frente à ortodoxia orçamental, Tsipras acabou por vergar-se a ela, aceitando um terceiro plano de resgate em 2015, com fortes perdas de poder de compra dos cidadãos e aumento do desemprego. Isto apesar de ter inclusive convocado um referendo em que aconselhou os eleitores a votar contra o programa da troika. Embora 61% lhe tenham dado ouvidos, Tsipras acabou por capitular e aplicou medidas ainda mais drásticas do que as previstas no plano rejeitado.

O castigo nas urnas deixa o Syriza com 32% dos votos e 86 deputados (tinha 145). “De cabeça erguida, aceitamos o veredicto do povo”, resignou-se o ainda governante, que explicou ter tido de “tomar decisões difíceis com custos políticos pesados”. A abstenção de 44% foi a mais alta em 45 anos de democracia

O derrotado vai para a oposição “proteger os direitos dos trabalhadores”, de forma “responsável, mas dinâmica”. Ao mesmo tempo, Tsipras quer transformar o Syriza num “grande partido democrático e progressista”. Espera que não haja “vingança” da ND contra a maioria social que manteve a esquerda no poder quatro anos.

Poder nos genes

O futuro primeiro-ministro tem 51 anos e lidera a ND há três. Filho de Konstantinos Mitsotakis, que governou nos anos 90 e morreu em 2017, é ainda irmão de um ex-ministro e tio do novo presidente da Câmara de Atenas. Conseguiu, ainda assim, pintar-se perante o eleitorado como alguém isento de laços com as práticas que, no rotativismo entre socialistas e conservadores, não raro de famílias privilegiadas, conduziram o país ao abismo do início desta década.

A ND terá sido o último partido a beneficiar de uma regra eleitoral que atribui 50 deputados extra à força política mais votada em eleições. Tsipras revogou essa disposição, mas com efeitos apenas a partir da próxima ida às urnas. O complexo sistema inclui 231 deputados eleitos em círculos plurinominais, 12 num círculo nacional e sete em círculos uninominais, além do bónus de meia centena.

Mitsotakis foi banqueiro e é liberal no plano económico mas chefia um partido que cobre todo o espectro da direita. Herda uma economia a crescer 1,3% no primeiro trimestre de 2019, mas o Banco da Grécia prevê que o país falhe a meta de ter um excedente orçamental primário (sem contar com o serviço da dívida) de 3,5% do PIB, ficando pelos 2,9%. O desemprego ronda os 18%, o mais alto da Zona Euro.

Empossado de manhã, Mitsotakis estará na tarde da mesma segunda-feira no radar dos ministros das Finanças da Zona Euro, que se reúnem no Eurogrupo, em Bruxelas, sob a presidência do português Mário Centeno. A Grécia já não está sob resgate e Atenas não deverá ainda fazer-se representar no encontro pelo novo ministro das Finanças, mas permanece fortemente vigiada pelos parceiros, atentos às propostas que surgirem para o orçamento de 2020.

Eclipse neonazi

A eleição de domingo foi agridoce para a extrema-direita grega. A Aurora Dourada falhou o limiar de 3% que permite entrar no Parlamento, pelo que perde os 18 lugares que tinha (foi o terceiro maior partido nas anteriores legislativas).

As posições duras de Mitsotakis nos temas de imigração e criminalidade terão ajudado a esvaziar o voto neste partido neonazi, cuja imagem se degradou com o alegado envolvimento de militantes seus no assassínio de um músico (atualmente em julgamento.

No mesmo campo político, porém, surgiu o novo partido de extrema-direita Solução Grega (3,8%, 10 deputados). O seu êxito ajudou a esvaziar de apoios a Aurora Dourada, pelo que a extrema-direita continua, embora com diferentes roupagens, a ter presença no Parlamento grego.

Nessa instituição, com sede na famosa Praça Syntagma, em Atenas, estará ainda o Kinal (Movimento pela Mudança, antigo Pasok, socialista, com 8% e 22 lugares), outrora partido de poder, hoje de tal forma reduzido que o termo “pasokização” passou a ser usado para descrever partidos socialistas caídos em desgraça, como o francês ou o holandês. O partido comunista KKE (5%, 15 lugares) e o MeRA25 (3,5%, 9 lugares) completam o leque de grupos parlamentares.

Este último, por extenso Frente Realista da Desobediência Europeia, é a nova casa de Yannis Varoufakis. “Conseguimos!”, celebrou o ex-ministro das Finanças de Tsipras, agora deputado, para quem o resultado é “uma proeza espantosa”. Garante que o vai usar para “levar à prática a desobediência construtiva, o internacionalismo europeu”.

O emblemático antigo aliado de Tsipras, com quem rompeu quando o primeiro-ministro cedeu às imposições europeias, promete fazer a vida difícil quer ao novo líder Mitsotakis como ao seu ex-chefe, com quem quererá disputar o domínio da esquerda grega. Varoufakis promete “quebrar o muro de silêncio, a política sob o peso da troika, dominada pela troika, neste país e mesmo na Europa”.