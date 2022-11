Barco com migrantes atracou em Itália sem autorização. Ninguém desembarca. Alemanha pede recuo de Salvini

Atracou sem autorização, com migrantes a bordo. Itália tinha proibido a paragem – os portos não estão abertos à sua chegada. Mas o Alex ali está, parado, perante os olhos da polícia. Com os migrantes sem luz verde para chegarem a terra, ao fim de duas semanas a navegar pelo Mediterrâneo. A Alemanha já pediu para que a política transalpina seja alterada. Sem sucesso.

São 41 as pessoas a bordo do Alex, barco que atracou em Lampedusa, ilha italiana no Mediterrâneo, durante a tarde deste sábado. A organização não governamental Mediterranea Savings Humans anunciou-o no twitter. A polícia recebeu-os no cais. Já foi relatado que não há condições sanitárias. Contudo, não há autorização para que os migrantes desembarquem.

“Há gente em risco de desmaiar, as casas de banho não estão a funcionar. É como se estivéssemos raptados”, declarou a porta-voz da ONG Alessandra Sciurba, em declarações prestadas naquela doca, como cita a BBC.

Itália implementou regras mais duras para impedir que seja um destino de migrantes e refugiados vindos de África, apesar de todos os naufrágios e mortes que foram já ocorrendo por conta destes movimentos no Mar Mediterrâneo. Aliás, o Alan Kurdi (da ONG Sea-Eye), com 65 migrantes a bordo, também não teve autorização para entrar em águas italianas. O ministro do Interior, Matteo Salvini, da extrema-direita Liga, tem contestado a entrada destas embarcações, por dizer que são um incentivo para os traficantes. Já houve até detenções quando, no mesmo porto, aterrou um barco há semanas também sem autorização. E há multas que podem chegar aos 50 mil euros para quem o fizer.

Havia um acordo de Itália com Malta, para que esta embarcação específica, o Alex, seguisse para este segundo país, mas a ONG declarou não haver capacidade para a viagem. “Não vou autorizar que pessoas que ignoram a lei italiana e que ajudam traficantes humanos desembarquem”, disse Salvini no Twitter. “Processado por rapto. Que ridículo”.

Daí que, como conta a Reuters, o ministro alemão do Interior, Horst Seehofer, tenha pedido a Salvini um recuo na política de fecho dos portos. “Não podemos permitir que haja navios com resgatados a navegar à vista no Mediterrâneo durante semanas só porque não conseguem encontrar um porto. Necessitamos de soluções europeias rápidas num espírito de responsabilidade partilhada e solidariedade”, escreveu numa missiva citada pela Reuters. Pediu, por isso, uma mudança de postura do governo de Roma.

Foi aí que Salvini respondeu. Têm sido vários os tweets de reação, em que, por exemplo, pede a Merkel para retirar as bandeiras alemãs dos navios que ajudam "traficantes" e que repatrie esses cidadãos que "desrespeitam" as leis de Roma.

Num vídeo, o governante deu a entender que, se fosse o caso, tornaria os migrantes um problema germânico. “Caro governo alemão, não vou reabrir os portos. Quanto muito, colocá-los-emos [aos migrantes] num carro e levá-los-emos para a embaixada alemã”, disse, citado pela Reuters.