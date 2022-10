Kateleen tinha três anos e morreu na guerra às drogas de Duterte. Forças policiais desvalorizam: “Acontece”

Ronald dela Rosa é o senador mais temido das Filipinas. É um dos proponentes e o maior defensor da guerra às drogas do Presidente Rodrigo Duterte e, na quinta-feira, desvalorizou a morte de uma menina de três anos dizendo que “estas merdas acontecem durante este tipo de operações”. Antes de se tornar senador, dela Rosa foi o homem encarregado de, na polícia nacional, impor a visão de limpeza total dos traficantes de drogas com a qual Rodrigo Duterte concorreu à presidência em 2016. Oficialmente, as mortes são 5 mil mas os ativistas contra esta razia de Duterte falam em mais de 20 mil.

“Vivemos num mundo imperfeito”, disse dela Rosa. “Será que um polícia escolheu matar uma criança? Não, porque ele mesmo tem filhos”, disse aos jornalistas, segundo o “The Guardian”. O senador disse que o pai da menina assassinada, Kateleen, a usou como escudo humano e que era traficante de droga. Mais dois suspeitos de tráfico e um polícia a trabalhar desfardado também foram mortos na intervenção

Através de um porta-voz, a polícia secundou as afirmações do senador, dizendo que o homem puxou de uma arma primeiro e ia atirar contra as forças da autoridade. “Não podemos fazer nada se um homem usa a sua filha como escudo humano”, disse Bernard Banac. O problema é que mãe da menina nega esta versão dos eventos e pelo menos duas dezenas de polícias foram suspensos devido à vaga de críticas que se sucedeu.

Kateleen é uma das vítimas mais jovens da guerra de Duterte, mas dezenas de crianças já morreram nesta demanda. Desde 2016 que a polícia tem, por exemplo, imunidade para matar e prender sem explicações qualquer pessoa suspeita de traficar droga. O Tribunal Penal Internacional (TPI) está neste momento a analisar documentos que podem provar que Duterte cometeu crimes contra a Humanidade e logo depois de conhecido o caso de Kateleen, doze países enviaram um pedido à ONU para abrir uma investigação.