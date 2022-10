Governo venezuelano liberta prisioneiros depois de relatório da ONU sobre “homicídios extrajudiciais e tortura de opositores””

A ONU divulgou esta sexta-feira um relatório sobre a Venezuela que responsabiliza as autoridades do país pela morte de quase 5300 pessoas em operações de segurança e, precisamente no mesmo dia, o governo de Nicolás Maduro anunciou a libertação de 22 prisioneiros.

Entre eles encontram-se a conhecida juíza Maria Afiuni, que foi detida em 2010, era Hugo Chávez ainda presidente, cumpriu parte da pena em prisão domiciliária e foi condenada de novo em março deste ano a cinco anos de prisão por “corrupção espiritual”, e o jornalista Braulio Jatar, que foi preso em 2016 depois de feito a cobertura jornalística de protestos contra Nicolás Maduro na Ilha de Margarita (mais tarde haveria de ser acusado de lavagem de dinheiro). No Twitter, o jornalista esclareceu esta sexta-feira que foi apenas parcialmente libertado, uma vez que se encontra impedido de viajar para outros estados venezuelanos e obrigado a apresentar-se às autoridades de duas em duas semanas. Além deles, foram libertados 20 estudantes.

A libertação foi confirmada pela alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, autora do relatório que acusa o Governo venezuelano de afastar opositores e criar um ambiente de medo entre a população de modo a assegurar a sua manutenção no poder. Segundo o relatório, foram registadas quase 5300 mortes em operações de segurança no ano passado, tendo o Governo alegado que “resistiram à autoridade”. Só até maio deste ano já foram registadas outras 1569 mortes. Muitas delas, refere o documento, “podem constituir execuções extrajudiciais”.

Foram entrevistadas 558 vítimas e testemunhas entre janeiro de 2018 e maio deste ano, tendo muitas destas alegado que as forças especiais venezuelanas (FAES) “manipularam cenas de crime e provas”. “Foram colocadas armas e drogas em locais de crime e disparados tiros contra paredes ou para o ar para fingir que tinha havido um confronto e que a vítima tinha resistido à autoridade”, refere o relatório, em que é manifestada a preocupação de que as autoridades possam estar a usar as forças de segurança especiais e outras “como um instrumento para provocar medo na população e assegurar o controlo”. São também denunciados “atos de tortura e tratamento desumano nas prisões, com recurso a choques elétricos, violência sexual, privação de água e comida, exposição a temperaturas extremas”, e a conhecida técnica, que foi bastante usada nos EUA contra prisioneiros acusados de terrorismo, do “waterboarding” (afogamento simulado).

Michelle Bachelet reuniu-se recentemente com o presidente Nicolás Maduro em Caracas, a quem terá pedido diretamente, segundo informou um porta-voz, para libertar prisioneiros. A divulgação do relatório já era expectável, sobretudo depois de ter ficado acordado que a alta comissária deixaria uma equipa técnica especializada na Venezuela para continuar a avaliar a situação no país, mas o Governo não reagiu bem, considerando a avaliação “parcial” e omissa, e criticando a metodologia usada, que “privilegia fontes que carecem de objetividade e exclui quase na totalidade a informação oficial”. É “preocupante” para o Governo venezuelano que “82% das entrevistas correspondam a pessoas que vivem fora da Venezuela” e que tenha sido usada a expressão “crise humanitária” em vez de “crise económica desencadeada pelas sanções dos EUA, Europa e Canadá”.