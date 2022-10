Gangster mais famoso da Holanda condenado a prisão perpétua

Tem sido tudo, menos um bom rapaz. Entre sequestros, homicídios e negócios de droga, Willem Holleeder tem no seu curriculum mais do que o suficiente para ser considerado o mais famoso (e perigoso) gangster holandês, título que a justiça lhe ‘reconheceu’ agora, condenando-o a prisão perpétua.

O julgamento, arrastou-se por mais de um ano e decorreu num tribunal de alta segurança, conhecido como “bunker”. Considerado culpado por matar uma pessoa e ordenar a morte de outras cinco – incluindo a de um ex-cunhado e parceiro no crime – Holleeder, agora com 61 anos, foi ainda condenado por dirigir uma organização criminosa que encomendava assassinatos “a sangue frio” (alguns terão sido ordenados a partir da prisão).

A fama de Willem Holleeder, conhecido como “o Nariz”, vem dos anos de 1980, quando liderou o sequestro de Freddy Heineken, proprietário da marca de cerveja que leva o seu nome. Para o grupo trabalhara o seu pai, ainda que esse seja um pormenor que não se sabe se teve algo a ver com a escolha do alvo para o rapto. O que sim, sabe-se é que para o seu primeiro golpe, o gangster contou com a colaboração de Cor van Hout, marido de uma das suas irmãs, tendo ambos agido com impressionante “savoir faire’ criminal. Sob a ameaça de uma arma sequestraram Heineken e o seu motorista, que esconderam num armazém abandonado, pedindo 16 milhões de euros de resgate.

O dinheiro viria a ser pago após três semanas – nunca foi recuperado no total – ainda que Holleeder acabasse preso. Ficou uma história para o grande ecrã (foram na realidade feitas duas adaptações), mas ficou também o vício, já que, uma vez libertado, o holandês virou-se para o narcotráfico, alargando o leque dos seus crimes.

Irmãs e ex-namorada testemunharam contra

Para a condenação que agora o obrigará a passar, pelo menos, 25 anos atrás de grades antes de a pena poder ser revista foram decisivos os testemunhos de várias mulheres. Desde logo o de uma antiga namorada, mas sobretudo o das duas irmãs, em particular Astrid, que forneceu gravações secretas de conversas mantidas com o irmão.

Autora de uma autobiografia que virou ‘best seller’, Astrid sacrificou a sua carreira como advogada para denunciar Holleeder. Obrigada a esconder-se e a viver disfarçada, continua em parte incerta para fugir à ira do irmão.

“Sei que ele me quer matar e eu não o culpo por isso. Eu realmente me sinto um Judas [o nome do livro que escreveu]. Eu trai-o”, disse numa entrevista à BBC. No livro explicou também porque, apesar dos crimes, o irmão era muitas vezes visto como um “criminoso fofinho”, com quem pediam para tirar selfies: “Se falas com ele, acabas convencido das suas mentiras”.

Descrito como alguém perigoso e “sem escrúpulos”, Holleeder nunca poupou seque a família ou os amigos. Em 2003 o ex-marido da irmã Sonja, sócio no crime, foi uma das vítimas mortais de um ataque por si ordenado, tal como outros antigos associados, a quem não perdoou quando entendeu ser preciso dar uma lição. Na lista estão Willem Endstra, agente imobiliário suspeito de lavagem dinheiro; John Mieremet, traficante de haxixe e Thomas van der Bijl, dono de um bare a pessoa que facilitou o carro para o sequestro de Heineken.

Ao ouvir a sentença, Willem Holleeder lomotou-se a franzir o rosto. Não completamente derrotado, já fez saber que vai recorrer.