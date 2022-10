Único republicano a pedir a destituição de Trump abandona o Partido Republicano

Justin Amash é o único republicano do Congresso norte-americano a dizer publicamente que Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, incorreu mesmo em comportamento passível de configurar ofensas criminais. Ou seja: fala da destituição sem assombros e sente-se um estranho na sua casa de sempre.

Num artigo de opinião para o “Washington Post”, o representante do estado do Michigan, escreveu que ia deixar os republicanos “e recuperar a independência”. E apela a que mais desiludidos se juntem a ele: “Não interessa a circunstância em que cada um de vocês esteja, estou a pedir-vos que se juntem a mim na rejeição das lealdades partidárias e desta retórica que nos divide e desumaniza. Estou a pedir-vos que acreditem que podemos fazer melhor do que este sistema bipartidário - e que podemos trabalhar juntos nesse sentido porque se tomarmos a América como dado adquirido vamos perdê-la”.

O congressista escolheu o dia em que se assinala a Independência dos Estados Unidos para escrever este quase-manifesto, não na defesa de uma série de políticas mas contra a forma como a política se faz: “Estamos a chegar a um ponto em que o Congresso existe como mais do que uma formalidade para legitimar resultados ditados pelo Presidente, pelo presidente da Câmara dos Representantes e pelo líder da maioria no Senado”.

Nem duas horas depois de o artigo ter sido publicado, já Donald Trump recorria ao Twitter para criticar Amash: “Grandes notícias para o Partido Republicano. Um dos mais mais burros e mais desleais vai deixar o partido. Não houve conluio, não houve obstrução! Ele sabia que não ia conseguir a nomeação para concorrer de novo pelo grande estado do Michigan e já tem quem o desafie pelo seu lugar! Que paspalho!”

Em maio, quando o relatório do procurador-especial Robert Mueller foi publicado, Amash foi o único republicano a dizer publicamente que o que está lá escrito prova que o Presidente “se envolveu em condutas que dão espaço a um processo de destituição”. Isto apesar de as palavras de ordem dentro do partido terem sempre sido “Não houve conluio! Não houve obstrução!”. O próprio Robert Mueller não indiciou o Presidente pela prática de qualquer crime. Há razões para isso que não se prendem com a falta de provas, mas com as diretrizes do Departamento de Justiça norte-americano que “proíbem” um Presidente de ser acusado enquanto estiver em exercício.

Amash vem de uma família de republicanos - e também de refugiados. O pai é originalmente da Palestina e a mãe é síria. Ambos republicanos convictos, “ensinaram-me a sentir-me grato pelas oportunidades que tive por ser americano”, escreveu ainda Amash.