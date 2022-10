Missionária acusada de exercer como médica e de causar a morte de crianças no Uganda

Acusada de se fazer passar por médica para tratar de bebés no Uganda, uma missionária norte-americana enfrenta um processo judicial que envolve a morte de duas crianças. O caso foi dado a conhecer no final de junho pelo jornal “All Africa” e a CNN teve agora acesso ao teor da acusação, onde é dito que Renee Bach “praticou ilegalmente medicina e ofereceu serviços médicos a crianças vulneráveis e desprevenidas”.

A ação interposta contra a norte-americana e a organização não-governamental por ela fundada, a Serving His Children (SHC), foi apresentada por duas mulheres que a acusam de ser responsável pela mortes dos seus filhos e pela organização Women's Probono Initiative. Gimbo Zubeda e Kakai Rose explicaram ter acreditado que Renee Bach era médica por costumarem vê-la de bata, usando estetoscópio e administrando medicamentos. Dizem só se ter apercebido da falta de conhecimentos médicos da missionária depois da mortes dos seus bebés.

O processo cita ainda dois ex-colaboradores da SHC que dizem também ter pensado estar a trabalhar com uma médica por vê-la usar bata.

“Competências adquiridas” e “auxílio em situações de crise”

À CNN, Renne Bach não fez qualquer comentário, mas um comunicado enviado à estação televisiva pelo advogado que a representa sublinha que a missionária “trabalhou ao lado de profissionais médicos ugandenses, adquiriu competências para ajudar a prestar assistência quando necessário e muitas vezes auxiliou enfermeiras e outros profissionais de saúde em situações de crise”. O advogado nega ainda que a sua cliente se tenha apresentado como médica no Uganda.

Em 2017, em duas entrevistas dadas a estações locais na Virginia, EUA, e onde falou sobre a SHC, organização que descrevia como de inspiração religiosa, Bach explicava que o foco da sua atividade era a “malnutrião”. “Desenvolvemos programas de cuidados preventivos e também prestamos serviços de tratamento”, dizia.

Segundo a CNN, o processo inclui como provas algumas fotografias e conteúdos retirados do website da SHC, nomeadamente um parágrafo onde a organização é descrita como “a visão dada por Deus a uma jovem, para uma missão que está a salvar e a mudar a vidade centenas de pessoas todos os anos”. E sobre Bach: “Apaixonada pelas crianças do Uganda, adora participar nos cuidados médicos, além de ser ser uma forte orientação para as mães”.

No processo pode ler-se que a SHC foi encerrada pelos serviços de saúde da região de Jinja, em 2015, tendo as crianças à sua guarda sido encaminhadas para instalações estatais de saúde disponíveis, ainda que a organização continue a receber crianças nas suas instalações.

Sete a dez corpos a cada semana

A acusação alega que Bach e a SHC causaram a “morte de centenas de crianças”, citando um ex-funcionário que diz ter entregue os corpos dos menores que morreram, levando-os para as suas aldeias natais. Charles Olweny refere “pelo menos sete a dez corpos de crianças de volta para suas aldeias a cada semana”, tendo trabalhado na organização como motorista durante oito anos.

David Gibb, o advogado de Bach, descreve este testemunho como “tremendamente impreciso”, garantindo que há depoimentos combinados, sem qualquer “varacidade”. A título de exemplo, adianta que uma criança citada na ação não foi realmente tratada pela organização. Enquanto uma outra foi tratada pela SHC quando Bach estava fora do país.

Segundo ele, ao longo de 10 anos de atividade, a SHC tratou com sucesso 3.600 crianças. 105 morreram.

Renee Bach, que já compareceu numa audiência a 12 de março, pode ser julgada no início do próximo ano.