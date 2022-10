Autarquia de Amesterdão quer correr as cortinas das montras do ‘Red Light District’

É uma das zonas mais populares de Amesterdão, com cerca de 600 prostitutas em atividade, a maior parte exibindo-se em montras, mas o aspeto do “Red Light District” pode mudar em breve. A presidente da Câmara da cidade tem, pelo menos, planos para isso. A ecologista Femke Halsema apresentou esta quarta-feira um projeto que quer ver discutido e com o qual espera colocar um ponto final ao turismo em massa que congestiona o bairro. De caminho, o objetivo é também o de combater a prostituição ilegal e o tráfico de pessoas.

Não se trata de pôr fim à prostituição legal – que a Holanda salvaguarda desde 2000 – mas sim de mudar a imagem da capital e ‘descentralizar’ a atividade, o que pode passar por fechar as montras com cortinas e redistribuir pela cidade os inúmeros bordéis que se concentram numa só zona.

Femke Halsema é pragmática. “Foi legalizada porque se pensou que era uma oportunidade para que as mulheres que a exercem fossem independentes. É um facto histórico no centro urbano”, mas agora há que “falar e chegar a um consenso, ainda que a decisão final caiba à autarquia”, afirmou à imprensa nacional e citada pelo “El País”.

A autarca quer que as prostitutas deixem de ser um cartaz turístico e possam sentir-se mais protegidas, mas as soluções para o alcançar podem ser várias. “O ‘Red District’ transformou-se num circo, as pessoas riem-se delas e tiram fotografias sem lhes pedir autorização”, justifica, defendendo também que é preciso “combater o tráfico de pessoas, a fraude e o branqueamento de dinheiro, além de devolver a tranquilidade ao bairro”.

Mas este projeto não está a agradar ao sindicato que representa as visadas. “Não lhes dá nenhum poder. Elas devem tomar as suas próprias decisões e há que deixá-las operar por sua conta”, argumentou Foxxi Angel, porta-voz sindical, que exerce com este nome.

Na próxima semana deverá realizar-se um primeiro encontro entre todos os interessados – incluindo trabalhadoras, vizinhos e donos de bordéis - para analisar as propostas em cima da mesa.