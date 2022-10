Tusk ajuda a tramar Costa, Merkel tropeça mas salva a face

O nome de Ursula von der Leyen começou a tomar forma ainda na segunda-feira, à tarde, no rescaldo de uma cimeira atribulada e marcada pelas divisões dentro do Partido Popular Europeu (PPE) e a oposição de vários países mais a leste ao socialista Frans Timmermans, para a presidência da Comissão Europeia.

Ao que o Expresso apurou, não foi a primeira vez que o nome da ministra da Defesa surgiu. Já tinha sido falado para o cargo de Alta Representante para a Política Externa e acabou repescado. De acordo com fonte diplomática francesa, Emmanuel Macron indicou aos líderes que seria uma das opções que França poderia apoiar. Não foi o único cenário que levou para a reunião, mas foi aquele que ganhou fôlego ao longo da manhã. Só que, de acordo com outras fontes europeias, a ideia terá vindo de Merkel e foi oficializada pelo presidente francês.

Ao mesmo tempo, no Twitter, o grupo de Visegrado tentava juntar-se aos louros de uma eventual vitória. O chefe de gabinete do primeiro-ministro húngaro Viktor Orban escrevia que a Hungria, a Polónia, a República Checa e a Eslováquia "tinham posto em cima da mesa um pacote que estava a ganhar aceitação" e que apoiavam oficialmente von der Leyen para a liderança da Comissão.

Na questão do nome da alemã não terão sido eles a propor, mas há uma vitória que podem reclamar: a de terem ajudado a tramar Frans Timmermans e Manfred Weber.

Os quatro de Visegrado - sendo que o primeiro-ministro eslovaco até é socialista - fizeram finca-pé até ao fim. Contaram com a Itália, manobrada à distância pelo vice-primeiro-ministro Matteo Salvini, e ainda com pelo menos três líderes do PPE, o croata, o letão e o irlandês. No total eram oito, o suficiente para bloquear o nome do trabalhista holandês e deitarem por terra o candidato de António Costa.

O PPE consegue, assim, manter a liderança da Comissão Europeia e ainda deverá conseguir que, nos últimos dois anos e meio do mandato, a presidência do Parlamento Europeu passe para Manfred Weber. Foi esse o compromisso. Centro direita e centro esquerda continuam a dividir esse cargo como aconteceu nos últimos dez anos. O italiano David-Maria Sassoli (do grupo dos socialistas) deverá ser eleito esta quarta-feira pelos eurodeputados.

Von der Leyen ainda tem de passar no teste do PE

Dos quatro cargos acordados esta terça-feira, nem o de Charles Michel (para presidente do Conselho Europeu), nem o de Christine Lagarde (para o Banco Central Europeu) precisam da bênção do Parlamento Europeu.

Mas o de Ursula von der Leyen tem ainda de passar no hemiciclo e convencer mais de metade dos eurodeputados, pelo menos 376. O do espanhol Josep Borrell também vai a votação no PE, mas só mais tarde e não de forma isolada: vai no meio de todo o colégio de comissários (27, se o o Reino Unido sair no final de outubro). O socialista não é um problema para já.

Quanto à eleição da alemã acontece dentro de duas semanas, também em Estrasburgo, e é fundamental para garantir que este processo não volta atrás. "Espero que o Conselho [Europeu] não tenha subavaliado a importância do PE e da sua capacidade de decisão”, disse António Costa no final do encontro.

Os socialistas alemães do SPD já manifestaram o descontentamento com a nomeação da alemã. Mas perderam bastantes lugares nas últimas europeias e têm agora (apenas) 16 eurodeputados. Se a restante bancada dos Socialistas e Democratas (S&D) seguir os passos dos líderes da família política, e se o grupo Renew Europe seguir os liberais, a eleição deverá estar garantida, mesmo sem os alemães.

É certo que o voto é secreto e pode haver mais dissidentes, mas estas duas bancadas juntamente com a do Partido Popular Europeu valem 443 votos. E Ursula von der Leyen poderá ainda ir buscar alguns votos aos conservadores polacos e aos italianos alinhados com Matteo Salvini.

Por outro lado, nem Liberais, nem o PPE avançaram com candidatos à eleição desta quarta-feira do Presidente do Parlamento Europeu, o que indica que vão apoiar o socialista, cumprindo o acordo dos líderes. Em troca, o S&D deverá fazer o mesmo na eleição do presidente da Comissão. Mas nada está garantido até ao dia da eleição.

Tusk ajudou a tramar Costa

Quase tudo correu mal para os socialistas europeus. Estiveram muito perto de conseguir a presidência da Comissão Europeia, mesmo sendo a segunda força mais votada nas europeias, atrás do PPE.

Na manhã de segunda-feira, quase conseguiam convencer os líderes da Letónia, Croácia, e Irlanda, estes dois últimos estariam interessados em ficar com um dos cargos de topo, como o Conselho Europeu. O acordo fechado em Osaka dava essa cadeira aos liberais, que durante toda a noite de domingo para segunda não quiseram desistir dele. No entanto, pela manhã, lá se chegou a um entendimento para ser o PPE a ficar com a sucessão de Donald Tusk.

Ao que o Expresso apurou, estava quase tudo fechado, só com a oposição dos quatro de Visegrado e de Itália, o que não chegava para bloquear. Mas, face a alguma hesitação dos reticentes do PPE, Donald Tusk decidiu não levar o plano a votação e terá começado a falar da possibilidade de se discutirem outra vez nomes do PPE para a liderança da Comissão Europeia. A seguir, suspendeu os trabalhos e marcou encontro para o dia seguinte.

Na conferência de imprensa final, António Costa não escondeu a irritação com o presidente do Conselho Europeu. Já na segunda-feira, Macron tinha deixado críticas à condução do processo. O primeiro-ministro foi mais longe e disse que o polaco que vem do PPE "não revelou particular habilidade na gestão deste processo", nem conseguiu evitar que se desenrolasse de forma atabalhoada e caótica".

Merkel tropeça mas salva a face

Se o domingo foi trágico para a chanceler alemã, esta terça-feira ajudou a salvar-lhe a face. Ter apoiado Timmermans para a Comissão Europeia, valeu-lhe uma rebelião dentro do PPE e mostrou que já não basta Berlim decidir, para os outros irem atrás.

Outras fontes dão conta de um erro de cálculo de Merkel ao ter fechado um acordo em Osaka, sem ter primeiro garantido que o PPE aceitava dar a Comissão aos socialistas e o Conselho Europeu aos liberais, ficando apenas com o Parlamento Europeu (e o Alto Representante), quando agora tem as três instituições. Falhou na comunicação com o croata Andrej Plencovic e os restantes líderes da família política e isso saiu-lhe caro. A ela, a Costa e aos socialistas. Apesar das reviravoltas, os liberais conseguiram o que tinham fechado à margem do G20, pelo holandês Mark Rutte e Macron.

Da mesma forma, causou estranheza entre os socialistas como é que Weber fecha um acordo com Frans Timmermans para que o alemão ficasse no PE e o holandês na Comissão, sem assegurar que o PPE não atrapalhava, tal como acabou por acontecer.

Merkel esteve com os socialistas e o centro-esquerda acabou a votar favoravelmente a nomeação de von der Leyen. "O reforço do projeto europeu implica o reforço da senhora Merkel no cenário europeu e designadamente no seio do PPE", afirmou Costa, que não tem poupado elogios à chanceler nas últimas 24 horas.

No final, os socialistas asseguram o mesmo com que ficaram há cinco anos: dois anos e meio de presidência do PE e o cargo de alto representante para a política externa.

Costa apoia-se nisso e afasta a frustração e a derrota. Diz que o pior que podia ter feito era responder na mesma maneira que os Visegrados ou Itália, criando uma minoria de bloqueio que paralisaria as instituições. Alguém tinha de ceder para se ultrapassar o impasse e calhou-lhe a ele. O outro negociador dos socialistas, Pedro Sánchez, também cede, mas sai a ganhar com um dos cargos para um espanhol.

Os Visegrados não conseguem ficar em nenhum lugar, mas reclamam vitória na cambalhota das nomeações e na exclusão dos principais candidatos. Itália ajudou no braço-de-ferro que valeu uma noite em claro para os líderes, mas deverá manter um italiano à frente do Parlamento Europeu. Sassoli poderá suceder a Antonio Tajani. Salvini pode cantar vitória? Não necessariamente, já que Sassoli pertence ao centro-esquerda e ao Partido Democrático.

Quanto à presidência do Banco Central Europeu, vai para França e para Christine Lagarde. Permite aos líderes (homens, na esmagadora maioria) dizerem que há uma paridade (duas mulheres e dois homens) nos cargos que escolheram esta terça-feira. A António Costa a escolha agrada porque dá garantias de que não irá constituir uma rutura com a política económica que Mario Draghi tem vindo a seguir".