Há uma maneira (quase) infalível de saber que Trump está a mentir

A velha piada sobre como se percebe que certa pessoa está a mentir - os seus lábios movem-se - tem uma versão contemporânea aplicável a Donald Trump. Segundo Daniel Dale, um jornalista canadiano que já identificou milhares de mentiras ditas pelo atual presidente norte-americano e que vai agora prosseguir esse trabalho na CNN, existe uma maneira relativamente segura de saber que Trump está a mentir. É quando ele refere que alguém se dirigiu a ele como "Sir" (Senhor).

"Se Trump conta uma história em que uma pessoa não nomeada lhe chama 'Sir', é provavelmente inventada", explica Dale. "Se ele alega que estabeleceu um recorde, provavelmente não o fez. Se refere um número qualquer, o verdadeiro número é normalmente mais pequeno".

Tendo identificado 5276 mentiras confirmadas de Trump até junho, Dale fala com aparente autoridade sobre o assunto. Outro indício de que vem aí uma mentira, garante, é quando Trump está a ler um discurso e começa a improvisar. Cada vez que o presidente faz isso, "fico em guarda para algo que não é verdade".

A paixão pelos factos - e especificamente, a paixão por corrigir mentiras de políticos - vem de há muito em Dale. Antes de se tornar chefe do departamento do jornal "Toronto Star" em Washington, ele tinha passado anos a assinalar as falsidades do então mayor de Toronto, Rob Ford, a quem chegou a ameaçar processar por ter mentido sobre ele.

No caso de Trump, Dale começou a sua tarefa mesmo antes da eleição, em setembro de 2016, e depressa percebeu que com o tempo acabaria por se tornar um trabalho a tempo inteiro. Como vai acontecer na CNN a partir de agora.