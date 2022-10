Álvaro Amaro considera “absolutamente compatível” ser eurodeputado e arguido

Em declarações aos jornalistas em Estrasburgo, o eurodeputado afirmou que iniciava funções “em consciência” e com um sentimento de “grande honra”, sublinhando que a sua disponibilidade para continuar a colaborar com a justiça portuguesa é total, “do primeiro até ao último segundo”.

Álvaro Amaro reiterou ainda a garantia de que não se escudará na imunidade parlamentar. “Jamais me refugiarei atrás de qualquer estatuto de qualquer tipo de imunidade. Estive e estarei até ao último segundo disponível para prestar todos os esclarecimentos perante a justiça portuguesa”, assegurou.

Pagou 40 mil euros para ficar em liberdade

Antigo presidente da Câmara da Guarda e eleito deputado ao Parlamento Europeu na lista do PSD nas eleições de 26 de maio, Álvaro Amaro teve de pagar 40 mil euros para continuar em liberdade. O ex-autarca foi ouvido na segunda-feira no âmbito da operação Rota Final, que conta com cinco arguidos.

A Polícia Judiciária suspeita de uma eventual rede de favores concertada entre quadros da Transdev e antigos autarcas, que interviriam como influenciadores de decisões contratuais com a operadora rodoviária, detentora de posição dominante no serviço de transportes escolares no centro e norte do país. De acordo com a investigação, iniciada em 2017 e intensificada no último ano e meio, em causa estará o favorecimento na celebração de contratos públicos de serviços de transporte coletivo de passageiros e escolares à margem das regras de concorrência, bem como a atribuição de compensação financeira indevida, lesiva para o erário público.

Amaro é próximo do presidente do PSD, Rui Rio, sendo igualmente suspeito de fraude num processo de fundos comunitários de 40 mil euros, atribuído através de uma candidatura da cooperativa de teatro Aquilo para financiar a festa de carnaval Grande Folia de 2014. O Ministério Público suspeita que a verba terá revertido, pelo menos em parte, para a autarquia, com a cooperativa a servir de ‘barriga de aluguer’.