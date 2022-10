União Europeia. Dois alemães nos cargos de topo e uma viragem radical na negociação

O braço-de-ferro entre líderes culmina numa proposta que coloca a ministra da Defesa de Angela Merkel na cadeira principal da Comissão Europeia. Ursula Von der Leyen tem o apoio de Emmanuel Macron e satisfaz também os líderes do Partido Popular Europeu que ontem se rebelaram contra a chanceler, e ainda a Hungria e os restantes países de Visegrado que já a apoiaram publicamente na rede social Twitter.

O problema é que não basta Von der Leyen ser nomeada pelos chefes de Estado e de Governo (Conselho Europeu) tem também de passar no Parlamento Europeu e conseguir aí uma maioria absoluta, na qual a bancada dos socialistas pode ter também uma palavra a dizer. E os alemães do SPD não gostam desta escolha. "Não é aceitável para os sociais-democratas (centro-esquerda)", escreveu no Twitter o eurodeputado do SPD Bernd Lange.

Também Martin Schulz, ex-presidente do Parlamento Europeu, lançou-lhe fortes críticas no Twitter. Diz que é a "mais fraca entre os ministros" e ironiza que isso parece ser "obviamente suficiente para ser presidente da Comissão".

Para já a proposta ainda não passou. Os líderes estiveram reunidos, mas a reunião interrompeu novamente, sinal de que não há acordo e de que é preciso voltar a reunir bilateralmente para procurar soluções, ou eventualmente nomes alternativos. Ao que o Expresso apurou, a mudança pode não ser no nome de Ursula, mas afetar a distribuição dos restantes cargos.

António Costa, Pedro Sánchez e restantes líderes socialistas poderão exigir a presidência do Conselho Europeu para que os eurodeputados socialistas aceitem a alemã. A proposta atualmente em cima da mesa dá o Conselho Europeu aos liberais e ao primeiro-ministro belga Charles Michel.

Nesse caso, os liberais poderiam ficar com o cargo de Alto Representante para a política externa - que na fórmula a ser testada até agora seria entregue ao espanhol socialista Josep Borrell - e com meia presidência do Parlamento Europeu.

Dois alemães do PPE em jogo, e o PPE a contestar

No entanto, Von der Leyen não é o único nome alemão em cima da mesa. Continua a falar-se de Manfred Weber para a presidência do Parlamento Europeu. O líder da bancada do Partido Popular Europeu ficaria dois anos e meio à frente da instituição, ficando os dois outros anos e meio para o búlgaro Sergei Stanishev, que é o Presidente do Partido Socialista Europeu.

Só que o mandato partilhado também não agrada à bancada do PPE no Parlamento Europeu, que preferiam que Weber fosse presidente por cinco anos.

Se os dois alemães conseguirem chegar aos cargos de topo, pode levantar-se a questão do equilíbrio geográfico, numa solução que coloca apenas uma mulher nos 4 cargos negociados pelas famílias politicas. O equilíbrio de género defendido por Macron, para ter "dois homens e duas mulheres" não se verifica.

Ainda assim, há outra mulher a ser falada. É Christine Lagarde, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional. O presidente francês quer que seja a escolhida para suceder a Mario Draghi na presidência do Banco Central Europeu. De acordo com fontes europeias, esta parte da negociação está bem encaminhada.

E Timmermans?

Em vinte e quatro horas mudou tudo. As 18 horas seguidas e uma noite em clara de negociação para colocar Frans Timmermans à frente da Comissão Europeia, dando o lugar aos socialistas, caiu por terra durante a manhã, com Angela Merkel a promover agora a sua ministra da defesa.

A confirmar-se este cenário, o holandês apoiado por António Costa continuaria com 1º vice-presidente da Comissão Europeia. Um desfecho que poderia ser interpretado como uma derrota para o primeiro-ministro e que teria de explicar.

Mas nada está fechado. As peças do puzzle estão sempre a mexer e o que parece uma possibilidade agora pode deixar de o ser.