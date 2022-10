Parlamento Europeu inicia legislatura com ato simbólico

Dez minutos depois da hora marcada, o Parlamento Europeu iniciou os trabalhos da nova legislatura sob a direção (ainda) de Antonio Tajani (tecnicamente é agora um "deputado exercendo a presidência").

Na verdade, abriu os trabalhos para os suspender escassos minutos depois. Hino europeu tocado e cantado ao vivo, ovação de todos os presentes, o ato simbólico foi profusamente fotografado, filmado e tweetado.

No centro de Estrasburgo, perto de cinco mil manifestantes catalães vindos expressamnete para as manifestações, exigiam desde manhã cedo que os seus deputados fossem admitidos no hemiciclo e, dentro das instalações, os deputados catalães pediam que o ex-presidente Carlos Puidgemont e o seu ex-ministro Toni Comín, e Junqueras fossem admitidos na sala. Pedido ignorado.

No hemiciclo, os 16 deputados liberais democratas britânicos eram os mais visíveis e coloriam a bancada do Renew Europe (Renovar a Europa) com as camisolas amarelas que envergavam e nas quais se liam as inscrições Stop Brexit (à frente) e Bollocks to Brexit (nas costas).

Os deputados pró-Brexit marcaram posição ao voltar deliberadamente as costas para a sala enquanto se ouvia o hino de Beethoven "Hino à Alegria". Este gesto dos deputados britânicos, entre os quais se encontravam Nigel Farage e Ann Widdecombe, foi repreendido por Antonio Tajani. O ex-presidente do PE, que de momento é denominado "deputado que exerce a presidência", está apenas mandatado para abrir os trabalhos e proceder à eleição do presidente e dos vice-presidentes do Parlamento Europeu, o que decorrerá esta quarta-feira, a partir das 9h (8h em Portugal).