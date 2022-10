“Trancavam-nos, eram maus para nós”: o relato de uma menina de 12 anos presa na fronteira dos EUA

Tem 12 anos e já está com a mãe. Mas houve duas semanas em que não esteve, porque ela e a irmã de seis anos foram travadas na fronteira dos EUA e levadas para um centro de detenção em El Paso, no Texas, para um lugar que deveria ser só para adultos mas onde estão mais de uma centena de crianças. Ela, cujo nome não sabemos, resume assim aquilo que lá viveu: “tratavam-nos mal, era muito feio. Eram maus para nós”.

O relato foi divulgado em vídeo pela Associated Press, que entrevistou a menina no Minnesota e sem nunca revelar a sua identidade. “Dormíamos no chão, davam-nos apenas uma manta, não podíamos tomar banho ou brincar. Havia muitas crianças, tínhamos pouca comida. As da idade da minha irmã choravam pela mãe e pelo pai, tinham saudades. Choravam e trancavam-nas”, descreve numa entrevista feita por Alison Griffith, a advogada que está a tratar do caso.

Algumas das crianças, acrescenta, estavam doentes e precisavam de ser vistas por um médico. Ainda assim, nunca foram levadas ao hospital.

A história destas irmãs começa na América do Sul - uma vez mais a origem exata não é divulgada para não identificar as crianças nem colocar em risco o processo de pedido de asilo que está a decorrer. Há quatro anos, a mãe deixou-as ao cuidado da tia, fugia de um marido e pai abusivo. A mulher entrou nos EUA, as filhas ficaram para trás.

Já este ano, as crianças voltaram a ser ameaçadas pelo pai e a tia fugiu com as duas crianças. Percorreram os mesmo caminhos de milhares de outras pessoas que procuram uma vida melhor nos EUA. Haveriam de ser separadas a 23 de maio, assim que chegaram a território norte-americano. As menores foram levadas para o centro de detenção da patrulha de controlo fronteiriço.

As meninas são apenas um exemplo das centenas de crianças que foram detidas desde o começo do ano. Desde então vários têm sido os relatos da forma como são tratadas: no mês passado alguns advogados, citados pela “Time”, davam conta de condições condenáveis, com mais de 250 crianças entregues a si mesmas que davam colo aos bebés, mal alimentadas e sem água ou saneamento.

As autoridades justificam que este é “um tempo de crise” porque chega gente a mais e há recursos a menos. Aquele centro de detenção foi desenhado para receber 100 adultos, estão lá 117 crianças. De acordo com a Associated Press, os responsáveis pelo patrulhamento da fronteira dizem já ter tido ali 700 crianças detidas ao mesmo tempo. Não é suposto ficarem ali mais de 72 horas.

As duas meninas reencontraram-se com a mãe há menos de um mês. Estavam doentes e as autoridades autorizaram que a mãe as fosse buscar. “Foi um reunificação incrivelmente difícil. Estão muito, muito traumatizadas”, diz advogada da família.

A tia das duas crianças continua detida.