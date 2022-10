Theresa May insiste em Brexit com acordo e deixa críticas a Boris Johnson

A primeira-ministra britânica demissionária, Theresa May, fez este domingo um ataque velado à abordagem “pegar ou largar” de Boris Johnson para o Reino Unido deixar a União Europeia (UE) a 31 de outubro. Na sua derradeira cimeira em Bruxelas, May insistiu que a abordagem certa é uma saída com acordo.

Johnson, o candidato mais bem colocado para suceder a May na liderança do Partido Conservador e do país, já fez saber que se a UE recusar uma renegociação do acordo, o Brexit acontecerá sem acordo na data prevista, ou seja, no Halloween.

Questionada sobre se considerava ser esta a melhor abordagem, May sugeriu que o próximo primeiro-ministro deveria concentrar-se em conseguir a aprovação da Câmara dos Comuns. A primeira-ministra tentou fazer passar o acordo três vezes pelos deputados mas sem sucesso.

“Ainda penso que negociámos um bom acordo”, diz May

“Fui sempre muito clara de que penso que a melhor abordagem para o Reino Unido é, antes de mais, garantir que estamos a cumprir o que foi votado em 2016 – deixar a UE – mas fazê-lo com um bom acordo para que possamos sair de forma ordenada”, clarificou May, citada pelo jornal inglês “The Guardian” .

“Ainda penso que negociámos um bom acordo. Não consegui uma maioria no Parlamento para esse acordo. Caberá ao meu sucessor obter essa maioria, cumprir a votação [o resultado do referendo] e levar-nos em frente”, acrescentou.

Em jeito de balanço, May mostrou-se orgulhosa pelas suas conquistas, em particular no capítulo das ameaças de segurança, incluindo as ameaças vindas da Rússia, e na crise climática, em relação à qual a primeira-ministra demissionária afirma que o Reino Unido tomou a dianteira. “Claro que tivemos conservações longas e duras sobre o Brexit. Também debatemos sobre como iremos proteger e manter a nossa prosperidade e segurança partilhadas”, disse. E rematou, afirmando-se pronta para uma “discussão construtiva” sobre quem deverá assumir os cargos de topo nas instituições da UE.

May sai no dia 24 para dar lugar a Boris ou Hunt

May apresenta a sua demissão do cargo a 24 de julho, um dia após a confirmação de quem será o seu sucessor à frente do Partido Conservador e nomeado chefe do Governo.

A eleição está em curso, sendo disputada entre o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt, e o antecessor no cargo e antigo mayor de Londres Boris Johnson. Os dois finalistas vão ser sujeitos a uma votação dos cerca de 160 mil militantes do partido. O prazo para a chegada do voto postal encerra às 16h de 22 de julho.

O vencedor será anunciado no dia seguinte em hora ainda por determinar.