Tensão na Líbia já envolve Turquia após abate de drone e prisão de cidadãos turcos

Os voos foram retomados no único aeroporto civil da capital líbia, Trípoli, depois de este ter sido atingido pelas forças leais ao general renegado Khalifa Haftar, avançou a Al Jazeera.

O autoproclamado Exército Nacional da Líbia (ENL), de Haftar, anunciou este domingo que a sua força aérea tinha destruído um drone turco estacionado no Aeroporto Internacional de Mitiga. “Os nossos caças visaram e destruíram uma aeronave turca Bayraktar no momento em que esta descolava”, disse o ENL num comunicado publicado no Facebook. “A aeronave preparava-se para atacar posições das nossas forças armadas”, acrescentou.

Horas antes, o Ministério das Relações Exteriores da Turquia acusara as forças de Haftar de terem prendido seis cidadãos turcos e avisara que o ENL se tornaria um “alvo legítimo” se aqueles não fossem libertados imediatamente. Por sua vez, o ENL afirmou ter prendido dois tucos na cidade petrolífera de Agedábia, no nordeste da Líbia.

Ancara fornece drones e camiões às forças aliadas do Governo de Fayez al-Sarraj, reconhecido internacionalmente, enquanto Haftar recebe o apoio dos Emirados Árabes Unidos e do Egito. A Turquia diz estar na Líbia para apoiar “a paz e a estabilidade regionais”.

Haftar acusa Turquia de ter ajudado Governo a recuperar Gariam

Na quinta-feira, forças aliadas do Governo de União Nacional da Líbia recuperaram Gariam, uma cidade estratégica a sul da capital e a principal base avançada do ENL. Haftar, que acusa Ancara de ter apoiado a operação de recuperação da cidade, ordenou que as suas forças atacassem empresas turcas, proibissem a circulação aérea e prendessem cidadãos turcos na Líbia. A Turquia avisou que estaria pronta para retaliar contra eventuais ataques.

A recuperação da cidade foi anunciada depois de o porta-voz das forças leais a Haftar ter acusado “células adormecidas” de permitirem que as forças governamentais entrassem numa parte de Gariam. Testemunhas no local contaram que as tropas aliadas do Governo tinham tomado a principal sala de operações do Exército de Haftar naquela cidade, bem como veículos e outros equipamentos. Gariam alberga hospitais de campanha do ENL, tendo este montado uma base para helicópteros no exterior da cidade. É também através dela que chegam as provisões a partir do leste do país controlado pelo general.

Haftar tomou Gariam a 2 de abril e, dois dias mais tarde, lançou uma ofensiva sobre a capital líbia. A batalha por Trípoli já matou mais de 650 pessoas, entre militantes e civis, e provocou mais de 94 mil deslocados, segundo a Organização Mundial de Saúde.

O general renegado é um antigo oficial que serviu Muammar Kadhafi antes de se exilar e voltar mais tarde como senhor da guerra no leste líbio. Em turbulência desde a deposição e morte de Kadhafi em 2011, o país tem pelo menos duas administrações rivais: um Governo estabelecido na capital e chefiado por Al-Sarraj e um outro na cidade oriental de Tobruque, alinhado com Haftar.