A NASA e o próximo rival dos Estados Unidos na corrida ao espaço, segundo um dos astronautas da Apollo 7

Walter Cunningham, um dos astronautas da primeira missão tripulada (Apollo 7) da NASA, esteve 11 dias em órbita com a Terra como paisagem, em outubro de 1968. Antes, durante a guerra, voara nos céus da Coreia. Ficou impressionado quando viu uma nave espacial e decidiu tornar-se astronauta. Cunningham, de 87 anos, deu uma entrevista ao “El Mundo” em que comentou as suas histórias no espaço e o futuro do programa espacial dos Estados Unidos.

“A NASA tem uma história maravilhosa mas moveu-se em diferentes direções nos últimos 20 ou 30 anos. Como é típico das agências governamentais dos Estados Unidos, à medida que passa o tempo fazem-se maiores, têm mais empregados e objetivos que não são consistentes com os primeiros objetivos”, disse em determinado momento da conversa, apontando o dedo às igualdades tão próprias e exigidas pela sociedade do século XXI. “[As agências] tentam ser igualitárias, que tenha homens e mulheres, brancos e negros, toda a gente tem de ter igualdade de oportunidades. É uma sociedade distinta a de hoje em dia. Não tenho preconceitos contra isto, mas noutros países fazem-no de uma maneira menos agressiva. Se as pessoas estão qualificadas, parece-me bem, mas escolher alguém para que haja igualdade não me parece uma boa estratégia.”

Cunningham lamenta que os Estados Unidos dependam dos russos para ir ao espaço. “A NASA arrancou e parou um par de programas diferentes em parte pelo custo, mas sempre guiada pelas carências dos nossos políticos para superarem essas limitações como se fazia antes. O problema é que, à medida que envelhecem, as agências são menos operativas”, aponta.

Segundo este ex-astronauta, a ameaça mora na China. “Estamos a ver como os outros países querem demonstrar quão bons sãos e os melhores, hoje em dia, são os chineses. São surpreendentemente bons e estão a ser bem-sucedidos num bom número de missões. Se olharmos para o futuro, e assumindo que os Estados Unidos continuam a financiar programas, vamos à Lua e depois a Marte, o nosso verdadeiro rival não vai ser a Rússia, a competição vai ser com a China. A Rússia será de outro modo.”

Numa altura em que se esboçam os passos para a exploração de outros territórios espaciais, Cunningham defende que não há necessidade de se investir numa viagem a Marte nesta altura, já que a exploração robótica “é surpreendentemente completa”. E acrescenta: “Quando falamos em fazer isto, ninguém pensa seriamente no muito que custaria. O programa Apolo ia custar 20 mil milhões de dólares e acabou por custar 25 mil milhões. Penso que hoje em dia ir à Lua custaria mais de 100 mil milhões.”