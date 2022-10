Boris não afasta hipótese de suspender parlamento para conseguir passar Brexit. Hunt diz que falências valem a pena em nome da democracia

Os dois candidatos a primeiro-ministro britânico já estão em plena campanha e, este domingo, ambos decidiram extremar a posição em relação ao Brexit. Boris Johnson disse, em entrevista à Sky News, que se os políticos não conseguirem retirar o país da União Europeia, como foi indicado pelos eleitores no referendo, “vai haver um afastamento enorme das pessoas em relação aos dois maiores partidos”. Por outras palavras: “extinção política”. A entrevistadora, Sophie Ridge, pressionou: “Os conservadores vão sair queimados?”. “Acho que vão sofrer de maneira considerável porque o eleitorado vai pensar que não pode confiar nos políticos para fazerem valer as suas promessas”.

Johnson começou a sua campanha a dizer que o Reino Unido tinha de sair da UE “impreterivelmente” a 31 de outubro e não está preparado para voltar atrás na sua promessa. Só que, como a história do último ano nos mostra, o parlamento britânico não está preparado para aceitar essa hipótese, que viria a cortar num futuro próximo quaisquer ligações comerciais com o bloco dos parceiros europeus - um importante mercado de 500 milhões de consumidores.

Essa é também a hipótese que mais temem os donos das empresas britânicas ou com sede no Reino Unido, independentemente do seu tamanho e do volume dos negócios que mantêm com o Continente. Mas Jeremy Hunt, atualmente ministro dos Negócios Estrangeiros e concorrente ao mesmo lugar que Johnson, considera que cumprir o Brexit justifica o sacrifício de algumas empresas. Andrew Marr, na BBC, perguntou a Hunt se estaria disposto a dizer ao dono de um negócio de família que a sua empresa viria a falir na sequência de uma saída sem acordo e a resposta foi afirmativa. “Faria isso, sim, mas com o coração pesado, porque conheço os riscos.” E acrescentou: “No início de outubro, se não houver no horizonte uma possibilidade de um novo acordo que possa passar no parlamento, então eu vou retirar-nos da UE porque essa foi a promessa democrática feita aos britânicos”.

O problema desta posição de força de ambos os candidatos é, como já escrevemos, um parlamento que não quer autorizar uma saída desordenada. Entram duas forças democráticas em conflito: a força da vontade manifestada pela população em referendo e a força da vontade manifestada pela população em eleições legislativas - e há um mecanismo, ainda que quase nunca utilizado, para evitar tomar em consideração a vontade dos parlamentares - a suspensão do parlamento (“proroguing”).

Na entrevista da Sky News, como já tinha feito noutras entrevistas e em comícios para eleitores conservadores, Johnson recusou-se a colocar totalmente de lado esta possibilidade, coisa que enfureceu alguns deputados. A soberania do parlamento é um dos pilares da vida política no Reino Unido, que não tem uma Constituição mas antes um conjunto de regras e atos parlamentares que, juntos, formam as leis fundamentais e por isso seria legalmente errado dizer “inconstitucional” mas tanto Theresa May, que se mantém como primeira-ministra até haver novo nome, como membros do seu próprio partido avisaram Johnson que suspender o parlamento para, desta forma, passar uma saída sem acordo seria um ato incendiário. “Essa questão é importante mas é muito mais importante que os deputados entendam a gravidade da situação e se comportem de forma responsável e reconheçam que a única forma de restaurar a confiança das pessoas na política é irmos para a frente com o Brexit”, disse Boris à Sky, acrescentando que não gosta da ideia, não se sente “minimamente atraído” por ela e espera que as coisas não cheguem a esse ponto. Mas não prometeu que jamais o faria.

Hunt já foi visto como um candidato mais moderado, uma “May de calças”, como já foi escrito, mas nas últimas semanas aproximou o seu discurso daquela ala do seu partido que considera a saída - com ou sem acordo - a coisa mais importante para se resolver no país. Ainda assim, Hunt já foi por várias vezes criticado por Boris por dizer que está preparado para pedir uma extensão de tempo à UE de forma a negociar um acordo melhor. “Se chegarmos a 31 de outubro e estivermos perto de um acordo e se estivermos a tentar passá-lo no parlamento, eu não vou rasgar esse acordo só porque não quero pedir mais uns dias - quem vai fazer isso é o Boris”, disse Hunt. Na opinião do ministro dos Negócios Estrangeiros, a forma mais rápida de garantir o Brexit é negociar um acordo: “A forma mais rápida de sairmos na UE é elegermos um primeiro-ministro que possa negociar um acordo e depois fazê-lo passar pelo parlamento e se o que é preciso é um acordo comercial, então quem deve estar a negociar é um homem de negócios”, disse Hunt, invocando assim o seu passado no mundo das startup.

No que diz respeito às consequências de uma saída sem acordo, Boris ofereceu mais uma vez a sua versão dos factos, que se resume mais ou menos na frase “a UE também não tem interesse nenhum numa saída sem acordo”. Isto apesar de a entrevistadora lhe ter lido três frases de líderes europeus a negar qualquer abertura para uma nova negociação. “Não há razão para eles quererem, de repente, que os seus veículos, que vêm para aqui em enormes números, enfrentem tarifas de 10%. A única forma é mantermos os acordos como estão.” Só que, para isso, é preciso que a UE o aceite. Boris considera ainda que o número de deputados eurocéticos que estas últimas eleições europeias enviaram para Bruxelas são “um perpétuo espinho no flanco” da UE e que será um incentivo para que os representantes europeus se sentem à mesa para conseguirem um acordo que interessa às duas partes.