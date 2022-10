“As críticas que os jornalistas me fazem são uma estupidez”: entrevista com o homem que escreveu sobre um “louco autêntico” (isto é, Trump)

Ao ler o livro fica a ideia de que a sua preocupação foi levar o leitor a entrar no mundo louco da Casa Branca, mais do que propriamente desfiar factos. No entanto, diz que este é um relato jornalístico.

Foi precisamente esse exercício de imersão que quis fazer. A minha missão é recriar esse mundo para os leitores, permitir-lhes ter a mesma experiência que eu tive e que têm as outras pessoas que se movimentam dentro do mundo de Trump.

Depois do seu livro anterior, “Fire and Fury”, perdeu acesso aos corredores da Casa Branca. Como é que contactou as pessoas desta vez?

As pessoas continuaram a falar comigo, a grande maioria. Todos querem falar de Trump, dizer que sabem coisas sobre ele. Os que chegaram perto desta história tornam-se testemunhas dela e estão permanentemente a tentar processar o que se vai passando, a tentar fazer sentido das coisas que viveram no dia a dia com Trump.

Enfrentou diversas críticas por parte de alguns jornalistas que não reconhecem neste livro o rigor que associam à profissão, nomeadamente no que à verificação de fontes e ao exercício do contraditório diz respeito. Por que razão considerou que não tinha de observar estas regras?

Vou arrumar já isto: essas críticas são uma estupidez pegada. Em primeiro lugar, tudo foi confirmado até à última instância, na medida das minhas capacidades, segundo os métodos utilizados ou defendidos pelos jornalistas. Não fiz isso em todas as citações porque não fazia sentido andar a verificar coisas que já sei de antemão, porque passo a vida com estas pessoas, há muitos anos. Escrevi a biografia do Rupert Murdoch, não tenho de ligar à FOX News porque sei com 100% de certeza a resposta que me vão dar.

Os jornalistas institucionais…

Os bispos do jornalismo, vamos chamar-lhes assim, os jornalistas de Washington, acreditam que são donos desta história, mas ainda só conseguiram descortinar uma ínfima fração daquilo que realmente se passa, entender quem realmente é este homem. Ainda não conseguiram descodificar quase nada do mundo de Trump.