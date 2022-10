Trump e Xi voltam a sentar-se à mesa em Osaka

Pelas 11h30 da manhã deste sábado (mais nove horas do que em Portugal), deverá ocorrer em Osaca o já muito antecipado encontro entre Donald Trump e Xi Jinping, que ofuscou toda a agenda da cimeira dos 20 países mais industrializados do mundo (G20), a decorrer no Japão desde quinta-feira.

É o primeiro encontro entre os Presidentes dos Estados Unidos e da China desde que foram interrompidas as negociações comerciais em maio de 2018, o que desencadeou uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Como é seu hábito e antes de partir para o Japão, Trump voltou a brandir a ameaça de novo aumento de tarifas sobre as importações chinesas, já penalizadas em mais 325 mil milhões de dólares (285 mil milhões de euros). Pequim só aceita voltar a negociar com Washington se não houver aumento de tarifas, recusa acordos parciais e a perseguição movida ao fabricante de telemóveis Huawei.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)