Kamala Harris recebe doações no valor de 2 milhões de dólares em apenas 24 horas

A senadora californiana Kamala Harris conseguiu angariar, apenas através da internet, mais de dois milhões de dólares nas primeiras 24 horas que se seguiram ao debate entre os vários potenciais candidatos democratas para o derradeiro confronto com Donald Trump. Desta forma, solidifica a ideia de que é mesmo um nome forte no boletim e que consegue galvanizar as pessoas - ao ponto de lhes provocar um ímpeto de doar dinheiro. Dois milhões de dólares são 1,6 milhões de euros, uma soma pouco provável de ser injetada assim, de uma só vez, num político que tem mais de 20 concorrentes neste momento mas, segundo um email que a própria Harris enviou aos seus apoiantes, citado pelo “New York Times”, mais de 63 mil pessoas contribuíram para que este valor fosse atingido e 58% delas não tinham doado antes para a sua campanha.

Depois do primeiro debate entre os principais democratas, a comunicação social foi quase unânime ao declarar a ex-procuradora como a vencedora quase isolada desta disputa. Só que antes desta prestação aguerrida Harris estava com intenções de voto abaixo dos 10%, atrás de Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren e Pete Buttigieg.

A sua formação de Harris na área da advocacia notou-se bem durante o debate, insistindo sempre em frases fortes - “é preciso atenção à América real” - e raramente oferecendo espaço para que os seus oponentes se escapassem às perguntas. O momento mais memorável do debate foi quando Harris perguntou a um dos favoritos, o ex-vice de Barack Obama Joe Biden, se ia admitir que estava errado quando se opôs à utilização de autocarros escolares para levar alunos negros a escolas brancas e vice-versa. Biden continua a dizer que se opõem a essa ideia mas foi precisamente esta mistura, durante um tempo forçada, que levou Harris a frequentar a escola e por isso escolheu este tema para atacar as posições “demasiado brandas” de Biden no que toca aos conflitos raciais. “Havia uma menina pequenina na Califórnia que todos os dias, na segunda classe, apanhava um autocarro para uma escola integrada. Essa menina era eu”, disse Harris, que logo depois colocou no Twitter uma fotografia sua quando era criança. Minutos depois de proferido este slogan instantâneo, já a equipa de Harris estava a vender -tshirts com a frase e fotografia.

Kamala Harris conseguiu angariar, de janeiro a março, 12 milhões de dólares, o que quer dizer que só foi ultrapassada pelo veterano socialista senador do Vermont Bernie Sanders (18 milhões). Os candidatos democratas ao lugar de oponente principal de Donald Trump têm de enviar à Comissão Eleitoral os montantes que conseguiram angariar até 15 de julho, mas os números da maioria devem ser conhecidos já segunda-feira. Sanders e Harris devem apresentar resultados robustos mas as estrelas devem ser Biden e Buttigieg.