“Isto vai desaparecer tão rápido quanto surgiu”: Merkel garante que está mesmo bem de saúde

Angela Merkel, chanceler alemã, voltou a ter um ataque de tremores, na quinta-feira, em Berlim, e as preocupações com a sua saúde regressaram. Na cimeira do G20, em Osaka, assegurou este sábado que está bem. Questionada sobre a possibilidade de visitar um médico, Merkel confirmou que já o fez e que “não há nada de sério a assinalar”. “Estes episódios vão desaparecer tão rápido quanto surgiram”, disse a chanceler citada pela agência de notícias alemã, DPA.

A primeira vez que um episódio semelhante aconteceu foi na recepção ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, num dia particularmente quente. Merkel disse na altura que precisava de beber mais água.

A porta-voz do governo alemão, Martina Fietz, assegurou na sexta-feira que Merkel está bem de saúde e em plenas capacidades para desempenhar todas as suas obrigações enquanto chefe do governo alemão. "As imagens que podem ver de Osaka mostram uma chanceler totalmente ativa e sã a cumprir com o seu trabalho, com todos os encontros agendados." Uma publicação no Twitter do porta-voz do governo alemão, Steffen Seibert, mostra Merkel calma, repousada e a falar normalmente sobre integração, igualdade, extremismo e clima.

Merkel faz 65 anos a 17 julho e os alemães mostram-se, no geral, bastante preocupados com a saúde da chanceler - “mutty”, ou “mamã”, como muitas vezes é apelidada. Nas redes sociais, quando as imagens de Merkel a tremer na recepção a Zelensky começaram a circular, muitos utilizadores pediram a outros para evitarem gozar com a chanceler. “Deixem-na em paz!”, “não se brinca com a saúde independentemente da política” ou “sinceras melhoras, chanceler”, são algumas das frases que mais circularam.

Na imprensa alemã, um país com um nível quase doentio de respeito pela privacidade, culpa do passado nazi onde toda a gente era espiada, a discussão sobre o que escrever ou não escrever sobre a saúde de Merkel está lançada. Apenas o tablóide “Bild” colocou os tremores de Merkel em grande, na primeira página, na passada sexta-feira. A maioria dos jornais de referência fizeram apenas uma história com as informações de agência.

Num editorial no diário “Frankfurter Allgemeine Zeitung”,o editor Berthold Kohler escreveu algumas linhas muito críticas desta política voyeurista fomentada em alguma imprensa. “Os abutres já andam a rondar, felizes que Merkel está a chegar também ao seu fim físico. Mas ela bem pode ignorar os guinchos animalescos”. Mesmo assim, o mesmo Kohler admitiu que a saúde de um líder é um assunto de interesse nacional - é a forma como ele é acompanhado pelos meios de comunicação social que deve ser objeto de discussão.