Ex-diretor da CIA ao Expresso: “Guerra é bastante provável” entre EUA e Irão

Após sucessivas críticas contra a “política externa errática” do Presidente dos Estados Unidos, Michael Hayden, ex-diretor da CIA, foi ameaçado pelo próprio Donald Trump: caso continuasse a intervir assim em público, ficaria sem a security clearance, autorização de acesso aos mais profundos segredos da América, uma prerrogativa da elite do aparelho militar e de segurança.

Mas Hayden não se calou até que, em novembro, um AVC o obrigou a recalibrar prioridades. Em declarações exclusivas ao Expresso, na primeira entrevista concedida desde o incidente, do qual está a recuperar, o general de quatro estrelas, que também liderou a Agência de Segurança Nacional (NSA), regressa à resistência. Tudo por causa da crise entre EUA e Irão, agudizada depois dos ataques contra dois petroleiros no Golfo de Omã e do abate de um drone americano, desconhece-se se em espaço aéreo internacional ou iraniano.

Entre aqueles que Trump ouve, Hayden teme um homem mais que todos os outros: “John [Bolton] quer guerras a todo o custo e a todo o tempo. Conheço-o bem, dos tempos de Bush. A sua resposta é sempre ‘bomba!’. É uma excentricidade tê-lo como conselheiro de Segurança Nacional”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)