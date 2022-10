Encontro entre Bolsonaro e Macron na cimeira do G20 cancelado devido a divergências sobre o clima

O encontro desta sexta-feira entre o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, na cimeira do G20 em Osaca, no Japão, foi cancelado depois de Macron ter ameaçado não assinar acordos comerciais com o Brasil se o país abandonasse o Acordo de Paris sobre o clima.

Segundo o porta-voz da presidência brasileira, Otávio Rêgo Barros, a reunião tinha sido solicitada por Macron, que foi também quem a desmarcou. “As razões não nos foram avançadas”, disse Rêgo Barros à “Folha de S. Paulo”.

Na quinta-feira, o Presidente francês garantiu que não assinará qualquer acordo comercial com o Brasil se Bolsonaro sair do acordo climático assinado na capital francesa em 2016. Desta forma, Macron ameaçou colocar em risco as negociações comerciais entre a União Europeia e o Mercosul.

Uma hora depois do anúncio do cancelamento do encontro, Macron e Bolsonaro posaram para a fotografia oficial da cimeira do G20, que decorre esta sexta-feira e sábado.

Os alemães “têm a aprender muito connosco”, diz Bolsonaro a Merkel

A chanceler alemã, Angela Merkel, mostrou-se muito preocupada com a preservação da Amazónia e disse que aproveitaria a cimeira para “ter uma conversa clara” com o Presidente brasileiro.

À chegada a Osaca, Bolsonaro respondeu que não aceita advertências de outros países. “Eles [os alemães] têm a aprender muito connosco. O Presidente do Brasil que está aqui não é como alguns anteriores que vieram aqui para serem advertidos por outros países. Não, a situação aqui é de respeito para com o Brasil. Não aceitaremos tratamento como no passado de alguns casos de chefes de Estado que estiveram aqui”, declarou, sem, no entanto, esclarecer a quem se referia.

Trump reúne-se com “o Trump dos trópicos”

Apesar do cancelamento da reunião com Macron, Bolsonaro tem encontros agendados com outros líderes mundiais, designadamente com o Presidente dos EUA, Donald Trump – por vezes, Bolsonaro é referido como “o Trump dos trópicos”.

A viagem do chefe de Estado brasileiro à cimeira do G20 tem sido atribulada. Na terça-feira, um oficial da Força Aérea, que integrava a comitiva presidencial, foi detido pela Guardia Civil espanhola depois de ter sido apanhado com 39 quilos de cocaína no interior de uma mala. Bolsonaro, que viajava num outro avião, reagiu no Twitter dizendo que, se for provado que é culpado, o militar deve ser “julgado e condenado por lei”.