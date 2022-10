13h48: há um novo recorde de temperatura

Eram 13h48 (12h48 em Portugal) quando os termómetros chegaram onde nunca antes tinham chegado: aos 44,3 graus. A mais alta temperatura de sempre em França foi registada esta sexta-feira na cidade de Carpentras, no sul do país (a cerca de 100 km de Marselha).

A onda de calor que está a atingir a Europa já levou os serviços metrológicos franceses a colocar em alerta vermelho (o mais alto) quatro regiões do sul do país, algo que até gora nunca tinha acontecido. O recorde de temperatura em França estava nos 44,1 graus, quando em 2003 uma onda de calor também varreu a Europa. Nessa altura, morreram 14 800 pessoas, maioria idosos.

Em Carpentras, as escolas fecharam e as autoridades estão a monitorizar os grupos considerados como vulneráveis (idosos, crianças e grávidas), assegura o autarca da cidade, Étienne Baudu, citado pela BBC.

As autoridades alertam que o recorde agora alcançado é apenas provisório, uma vez que nas próximas horas as temperaturas ainda podem aumentar. Para combater o calor foram erguidas fontes temporárias para as pessoas se refrescarem pela cidade, as piscinas públicas estenderam os horários de funcionamento e ficam abertas parte da noite.

Tal como em França, ainda que com temperaturas um pouco mais baixas, também na Alemanha, Polónia e República Checa nunca antes houve um mês de junho tão quente. Em Itália o Governo, por precaução, elevou o estado de emergência em 16 cidades, enquanto em Espanha, os bombeiros combate na Catalunha um dos piores incêndios dos últimos 20 anos.