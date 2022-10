Venezuela. Uruguai retira-se de sessão da OEA por rejeitar representantes de Guaidó

O subsecretário dos Negócios Estrangeiros do Uruguai, Areil Bergamino, anunciou esta quinta-feira a retirada do seu país da primeira sessão da 49.ª assembleia-geral da OEA por desacordo com o nível de participação dos representantes do presidente do parlamento venezuelano, Juan Guaidó.

"A partir desta situação que denuncia um progressivo e sistemático esvaziamento da institucionalidade e das regras desta organização, o Uruguai retira-se desta assembleia", referiu Bergamino durante a primeira sessão plenária da reunião, que decorre na cidade colombiana de Medellín.

No entanto, o diplomata referiu posteriormente que se retirava da "sessão", mas sem esclarecer se participará nas três restantes sessões plenárias da assembleia da Organização dos Estados Americanos (OEA) que decorrem hoje e sexta-feira.

O subsecretário uruguaio ressalvou que esta posição não implica a saída do seu país da OEA, organização com a qual o seu país está "profundamente comprometida".

No decurso da assembleia de Medellín vai ser discutida uma proposta de resolução apresentada por diversos países do Grupo de Lima, que pretende permitir que a delegação de Guaidó, reconhecido Presidente interino da Venezuela por 54 países, tenha assento neste fórum.

Em abril, a OEA reconheceu o diplomata Gustavo Tarre como representante da Venezuela no Conselho Permanente, por designação da Assembleia Nacional presidida por Guaidó.

Para além de Tarre, a delegação de Guaió para a assembleia geral integra o seu representante no Grupo de Lima, Julio Borges, como chefe de missão, e outras nove pessoas, incluindo Carlos Vecchio, representante nos EUA do líder da oposição.

Bergamino acrescentou que o seu país rejeitou a resolução sobre a aceitação de Tarre como representante no Conselho Permanente porque "se trata de um atentado à legalidade da OEA e apenas se pode estar contra uma ação desta natureza".

Em 27 de abril de 2017, o Presidente Nicolás Maduro anunciou a retirada do seu país da OEA após acusar esta entidade e o seu secretário-geral Luís Almagro de "intervencionismo", por terem convocado uma reunião de chefes da diplomacia sobre a crise na Venezuela, apesar da oposição frontal de Caracas.

O Uruguai integra juntamente com o México, Bolívia, e Comunidade do Caribe (Caricom) o Mecanismo de Montevideu, uma iniciativa para impulsionar o diálogo político na Venezuela.